Eesti U18 koondis jätkas kodust EM-i seljavõiduga Taani üle, kuid kaotas ühe algviisiku mängija

Eesti kuni 18-aastaste noormeeste korvpallikoondis alistas Tallinnas toimuval B-divisjoni EM-finaalturniiril teises mängus Taani suurelt 82:50.

Seda, et mängust kujuneb samasugune väljakuperemeeste võimutsemine nagu eilsest 39-punktilisest võidumängust Šveitsi üle, oli selge juba avaveerandi järel, mille Eesti võitis 24:14. Poolajaks juhtis Eesti 44:24, viimast veerandit alustati eestlaste 62:39 juhtimisel.

Mängu eel sai soojendusel vigastada Eesti algviisiku mees Kaspar Treier, kes väänas hüppeliigest. "Tal oli see juba varasemalt vigane, äkki põletik. Soojendusel vigastas uuesti," ütles pärast mängu koondise liider Matthias Tass, kes viskas täna 14 punkti. Sama palju punkte kogus ka Robin Kivi. 10 silma lisas Erki Kuhi.

"Video pealt vaadates oli Taani päris hea meeskond, aga meile näidati muidugi ainult neid klippe, kus nad sisse viskasid. Arvasime, et tuleb kõva lahing, aga näitasime, et oleme tugevamad," lisas Tass.

Homme on Eesti vastaseks D-alagrupi liider Belgia. "Kindlasti üks tugevamaid meeskond siin turniiril. Kaks aastat tagasi mängisime nendega U16 turniiri veeradnfinaalis. Anname endast kõik, et võita," ütles Tass.

Eelinfo:

Kõiki Eesti koondise mänge näitab Delfi TV otsepildis. Alagrupiturniiril algavad Eesti mängud iga päev kell 18.15.

Eesti kuulub D-alagruppi ning vastasteks on järjekorras Šveits, Taani, Iirimaa, Belgia ja Makedoonia. Neist vaid Taaniga on tänavu mängitud ja ka võidetud.

Koondis peab kõik mängud turniiri peaareenil Kalevi Spordihallis, teisteks saalideks on Audentese spordihoone ja TTÜ spordihoone.

Paljude asjatundjate arvates on tänavune U18 võistkond üks aegade tugevamaid noortekoondisi ning koduse EM-i suursoosikuid. Nüüd on noortel meestel vaja seda tõestama hakata. Peamiseks eesmärgiks on seatud lõppkoht kolme parema hulgas, mis tagab tulevaks suveks koha A-divisjoni.

Teada on, et turniirile on tulemas ka 3-4 NBA skauti.