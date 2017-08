DELFI VIDEO | Vaido Rego: võitsime lohutusauhinna, aga olen poistega kokkuvõttes rahul

Eesti U18 korvpallikoondise peatreener Vaido Rego tunnustas hoolealuseid tubli turniiri eest, kuid tunnistas, et tänane pronksmedal tundub lohutusauhinnana. A-divisjoni pääsu minetas Eesti eile poolfinaali kaotusega Suurbritanniale.

Tänast 19-punktilist üleolekut Iisraeli vastu põhjendas Rego järgmiselt: "Lohutusauhinna mäng, nagu ta oli. Kui oleks mängus A-divisjoni koht, oleks mängupilt ilmselt vähe teistsugune olnud. Seda sai palju rõhutatud, et valmisolek mõjutab siin mängus palju. Iisrael tuli ju samamoodi minifinaali kaotuse pealt. Ju siis suutsime ise paremini häälestuda."

Rego tunnistas, et ei pidanud mängijaid pronksimänguks eraldi motiveerima. "Nad on sellised poisid, kes ei lähe ühtegi mängu kaotama, eriti veel kodus. Poisid tegid omad järeldused ja kokkuvõttes tubli töö! Olen nendega väga rahul," ütles ta.

Stsenaarium, et Läti võib jääda A-divisjonis viimaste sekka ning B-divisjonilt ühe edasipääsukoha röövida, sest korraldab ise järgmise aasta A-divisjoni turniiri, oli kõigile teada juba enne mängude algust, kuid ilmselt uskusid asjade sellist käiku vähesed.

"Need jutud käisid tegelikult juba turniiri algusest peale. Olime sellest enne eilset mängu teadlikud ja läksime täiega mängima. Kahjuks ei õnnestunud. Otsused on paraku tehtud ja taga nutta pole enam midagi. Kahju, et me ei suutnud eile endast maksimumi anda. Osad mängijad kukkusid natuke ära. Aga kedagi teist peale enda meil süüdistada pole," sõnas Rego.