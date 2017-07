DELFI VIDEO | U18 koondis hädas vigastustega. Peatreener Vaido Rego: nagu vanad mehed juba, väiksed hädad küljes

Eesti U18 korvpallikoondis jäi enne tänast mängu B-divisjoni EM-il Taaniga ilma oma põhiviisiku mehest Kaspar Treierist. Peatreener Vaido Rego sõnul vaevavad väiksemad hädad teisigi mehi.

"Nagu vanad mehed juba, paljudel on väiksed hädad küljes. Kahju, et nii noored mehed pole suutnud oma vigastusi välja ravida. Me ei taha ka koondisesuvega kedagi ära lõhkuda või asja hullemaks teha," rääkis Rego Delfile ja Eesti Päevalehele.

32-punktilisest võidust Taani üle rääkides ütles Rego: "Tugev edasiminek võrreldes Nordic Cupiga Soomes, kus oli väga lahtine ja kiire mäng ja võitsime ainult üheksa punktiga. Oleme suutnud juurde panna."

Treieri vigastuse tõsidust ei osanud Rego kommenteerida. Eesti Korvpalliliit edastas pressiteates koondise füsioterapeuti Liis Toomsalu kommentaari: Ei oska veel lõplikku hinnangut anda, tuleb õhtul jalga jälgida. Vaatame, kui Kaspar esimesest šokist toibub. Kui paistetus alla ei lähe, on tema osalemine järgmistes mängudes kahtlane."

Vaata pikemat intervjuud Vaido Regoga videost!