DELFI VIDEO | Kullamäe ei soovi U18 meeskonnale favoriidikoormat võtta: meie ülesanne on jalad maas hoida

Eesti U18 korvpallikoondise abitreener Gert Kullamäe ei soovi enne sel nädalavahetusel algavat kodust EM-i B-divisjoni finaalturniiri favoriidikoormat enda tiimi õlule haarata.

Kas eestlastel on enne turniiri algust soosikukoorem? "Ei tea. Oleme proovinud poistega sellest hoiduda, see koorem tuleb kuskilt mujalt. Vaadates, millised kujud ja millised meeskonnad siin on, siis ma arvan, et pole ka erilist põhjust meile mingit koormat peale panna," hoidub Kullamäe Eesti favoriidiks tõstmisest.

"Üks mäng korraga! Siin on vahvaid satse, kõvasid mängumehi, ägedaid kujusid - me oleme üks nendest tiimidest, aga pole mõtet endale pingeid peale panna. Meile on kõige tähtsam, et läheme ja naudime seda, mis me teeme ja saame seda kõike teha kodupubliku ees."

"Meie ülesanne on jalad maas hoida. Kui tuleb edu, on väga vahva; kui ei tule, pole ka midagi lahti. Need poisid on niisama ka vahvad sellid!"

