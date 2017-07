DELFI VIDEO | Henri Drell: kuidagi viimasel ajal on viskekindlus tulnud. Hea, mulle meeldib!

Eesti U18 korvpallikoondis alustas kodust EM-i B-divisjoni turniiri suureskoorilise võiduga olles üle Šveitsist 94:55. Mängu jooksul püüdis kõvasti pilke Henri Drell, kelle eestvedamisel teisel ja kolmandal veerandajal suur vahe sisse mängiti.

"Meil on hea rütm praegu. Minu arust oleme enesekindlad ja tublid," võttis 20 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Drell üldsõnaliselt mängu kokku.

Kohtumise saatus otsustati lõplikult teise veerandaja lõpus ja kolmanda alguses, kui Eesti tegi 16:0 vahespurdi ja pääses ette 55:31. "Me saime pikal pausil riietusruumis elu käima ja hea tunne tuli sisse. Esimese poolaja lõpusekundi kolmene tõmbas emotsiooni täiesti ülesse," tunnustas Drell tiimikaaslase Hendrik Eelmäe suurepärast sooritust.

Drell oli algviisiku mees, mängis napilt üle 20 minuti ja pani viskeid sisse 72-protsendilise täpsusega (8/11). "Kuidagi viimasel ajal on viskekindlus tulnud. Suve algul oli täiesti selline... panid peale ja ei kukkunud. Nüüd järsku on tulnud. See on hea, mulle meeldib," muigas kahemeetrine ääremängija. Kellele ei meeldiks...