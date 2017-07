DELFI VIDEO | Eesti U18 koondise kapten Matthias Tass: ma ei tea, kuidas teistel, aga minul kukuvad Kalevi spordihallis visked väga hästi!

Eesti U18 korvpallikoondis alustab juba sel nädalavahetusel kodust EM-i B-divisjoni turniiri. Võistkonna kapten Matthias Tass on suure tšempionaadi eel rahulik ja enesekindel.

"Meeskonna sisekliima platsi peal ja väljaspool platsi on päris hea. Loeme üksteist nagu raamatut, suudame kokku mängida üsnagi hästi. Ma arvan, et vormi poolest on kõik värsked ja valmis endast turniiril kõik andma," sõnas 208-sentimeetrine Tass.

Vaata Delfi TV videost, mida räägib Tass oma kaptenistaatusest ja alagrupivastastest!

Fotod treeningult: