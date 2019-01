TÄHTEDE MÄNG: VIP-pilet pakub erikujundusega t-särki, jooke, snäkke ja parimas kohas istumist

VIP-piletid on kõikidel senistel Tähtede mängudel olnud kuum kaup, mis kadunud Piletilevi nn riiulitelt esimesena.

Tänavu Tartus toimuvale Tähtede mängule saavad VIP-pileti ostjad kohtumise erikujundusega T-särgi, kaks jooki, Maks ja Mooritsa snäki ja loomulikult Tartu ülikooli uue spordihoone kõige magusamatelt kohtadelt rahvusvahelist mängu vaadata.

16. veebruaril kl 17 on vastamisi Eesti-Läti liiga staaride meeskond vs Soome Korisliiga tähed. Lisaks klassikalisele korvpallimatšile on vastamisi 3x3 tänavakorvpalli formaadis ka Eesti ja Soome poliit- ja meelelahutustähed; toimuvad erinevad osavusvõistlused ja moodsat muusikat pakub Reket.

Kohtumise korraldab Ekspress Meedia; pileteid saab osta SIIT.

Matši partnerid on Utilitas, Tartu linn, Tartu Coop, Sportland, Viru Õlu, Maks ja Moorits, Dorpat ja Tallink.