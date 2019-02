Järgmisel laupäeval Tartus, mil on Eesti-Läti vs Soome Korisliiga tähtede mõõduvõtmine, jagub rõõmu ja närvikõdi ka noorematele. Kavas on võistlus, kus kõik osalejad on võitjad, ehk laste pealtpanemisshow.

Osaleda on lubanud Eesti korvpallistaaride Kristjan Kangur, Janar Talts, Indrek Kajupank ja Gregor Arbeti pojad.

Ja see on kõigest üks killuke pikast spordi- ja perepäevast Tartu ülikooli spordihoones.

Päeva täispikk kava on SIIN, pileteid saab osta SIIT.

Ürituse korraldab Ekspress Meedia.