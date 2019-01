TÄHTEDE MÄNG: Suure korvpalliõhtu raames pannakse Tartus püsti Leedu tippklubi Kaunase Žalgirise trofeede näitus

Kuidas sündis idee tuua Eestisse Kaunase Žalgirise trofeed?

"Siin on mängus kahe asja koosmõju – esiteks oli meil eelmisest aastast kogemus suure rahvusvahelise näituseprojekti tegemisega, kui Tartusse jõudsid lühiajaliselt Real Madridi jalgpalliklubi rariteetsed esemed eesotsas meistrite liiga karikaga," rääkis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja.

"Usk enda maja võimekusse ja inimeste ütlemata positiivne tagasiside näitasid, et suurte nimede toomine Eestisse on õige suund. Teisest küljest saime info selle kohta, et 16. veebruaril saabub Tartusse suur korvpallipidu Tähtede mängu näol. Et seal osalevad Eesti, Soome ja Läti mängijad, tundus üpris loogiline tuua ka Leedu korvpalli suurkuju Kaunase Žalgiris samal ajal Tartusse," lisas Randoja.

Kui keerulised olid klubiga läbirääkimised ja mida õnnestus lõpuks Tartusse tuua?

"Kõik läbirääkimised on nüansirohked ja keerulised, eriti kui me räägime rahvusvahelisest tasandist ja suurklubidest, kelle jaoks esimese hooga väikese Eesti muuseum ehk midagi ei ütle," kommenteeris Randoja. "Mängu tuli väga palju erinevaid osapooli, alustades saatkonnast ja Žalgirise klubist, lõpetades Leedu spordimuuseumi ja ministeeriumitasandil spordi üle otsustajatega. Suuri aardeid kergekäeliselt ja juhuslikult anda ei taheta, mistõttu pidime enda usaldusväärsust igakülgselt tõestama. Hea töö tulemusena saab näitusel olema mitukümmend rariteeti Žalgirise varakambrist, eelkõige karikad ja mõned väga vahvad esemed."

Mis on kõige hinnalisem mälestusese näitusel?