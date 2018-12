TÄHTEDE MÄNG: Suur vahekokkuvõte ehk vaata, keda on Eesti, Läti ja Soome kossufännid eelistanud staarimängule saata

Hääletamine kestab veel paar päeva - kiirustage! Eesti/Läti liigas juhivad kalevlased, Soomes on rahva südames nende läbi aegade üks suuremaid tähti Teemu Rannikko.

Hea korvpallisõber, sa saad teha kõigi mängijate seast oma valiku ja iga inimene saab valida meelepärased mängijad (tagamängija, ääremängija ning keskmängija).

Alustame eelhääletusega, kus selgub igale positsioonile TOP 10.

24. detsember algab uus hääletus nende vahel, kes on jõudnud valitute hulka. Teine hääletusvoor kestab kuni 13. jaanuarini. Nendest enim hääli saanud pallurist moodustuvadki 16. veebruaril Tähtede mängu algviisik.

Tähtede mängu Eesti/Läti liiga seas meeste valimine käib SIIN ja Soome tähti saab valida SIIN.

Kui Eesti ja Läti liiga mehed on meile tuttavad, siis Soome poolt tasub rõhutada, et seal võidutsevad hetkel Teemu Rannikko ja Tuukka Kotti. Rannikko on oma pika karjääri jooksul mänginud ka Euroopa tippklubides nagu Himki, Pesaro Scavolini, Ljubljana Olimpija ja Varese.

Tänase öö seisuga on Tähtede mängu erinevate positsioonide TOP siin.

TOP 5 Eesti/Läti Olybet liigas

Tagamängijad:

627 - Janari Jõesaar

453 - Arnas Velicka

400 - Brankov Mirkovic

318 - Chavaugn Lewis

231 - Dominique Hawkins

Ääremängijad:

630 - Kristjan Kangur

511 - Ivan Almeida

407 - Indrek Kajupank

312 - Janar Talts

198 - Julius Kazakauskas