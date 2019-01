TÄHTEDE MÄNG: Soomlased tulevad hirmkõva põhiviisikuga - staar Rannikko, Bosnia punktimasin, kohalik imeviskaja ja teised

Soomlaste põhiviisikus mängivad:

- Teemu Rannikko, tagamängija, Salon Vilpas. Staar, kes on mänginud paljudes Euroopa tippklubide nagu BK Himki, Ljubljana Olimpia, Pesaro Scavolini, Varese Cimberio, CB Granada, Reggio Emilia jne. On käinud New York Knicksi suvelaagris; on kuulunud alates 16. eluaastast kõikide vanusegruppide Soome koondisesse.

- Bojan Sarcévic, tagamängija, Kauhajoki. On mänginud 2006. aastast Soomes, sündinud Bosnias, esimest korda koos Rannikkoga ühes meeskonnas. Mõlemad on liiga tipptagamängijad. Oli eelmisel aastl Korisliiga finaalide kõige väärtuslikum mängija.

- Topias Palmi, ääremängija, Kataja Basket. On visanud sel hooajal kolmes mängus üle 30 punkti; viskas 2013. aastal Soome U20 koondise eest Luxemburgi vastu 60 punkti!



- Juho Nenonen, ääremängija, Salon Vilpas.



- Sean O’Mara, keskmängija, BC Nokia. Oli eelmise aasta oktoobris Korisliiga oktoobrikuu mängija.

Soome Tähtede mängu meeskonna treenerid

Joonas Iisalo - Salon Vilpase peatreener. Soome liiga aasta treener 2017; Soome liigas saanud kolm hõbedat - 2018, 2017 ja 2015 ja pronksi 2014; oli Loimaa Bisonsi peatreener 2014. aastal VTB sarjas ja EuroCupis; on juhendanud mitmeid Soome noortemeeskondi ja -koondiseid.