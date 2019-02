TÄHTEDE MÄNG | "Klassikokkutuleku" näitlejad Genka ja Malmsten võtsid mõõtu korvpallis. Kumb jäi tulises duellis peale?

Tegu ei ole aga amatööridega, sest mõlemal näitlejal on kõva korvpalli taust. Genka, kes noorena ka kossutrennis rühkis, väidab, et tal polnud piisavalt talenti, et pallipõrgatamisega raha teenida. Malmstenil nii suuri unistusi kossuga polnud, kuid siiani võib teda näha platsil teatri meeskonnaga.

Näitlejad on aga ka suured tugitoolisportlased, kes võimalusel tõttavad ka saali Olybeti Eesti-Läti Korvpalliliigat vaatama või hoiavad omadele pöialt televiisori vahendusel. Koondisemängud on aga selle duo jaoks lausa kohustuslikud!

Kuid kas Genkal ja Malmstenil pole kiusatust oma poegade peal enda täitumata jäänud lapsepõlveunistusi kossukarjäärist täita? "Igal vanemal on elus korra hetk, kui ta tahab mingilgi määral mingi unistuse välja elada. Kui ei tule välja ei tule välja, proovida võib," ütles Genka.

Kumb jäi palliplatsil aga otsustavas mängus peale? Kas Malmsten, kes pidi vaevlema ka haiguse käes, kuid sai piisavalt sooja teha, või Genka, kes saabus viimasel hetkel saali, kuid enesekindlalt oli nõus kohe võistlustulle astuma? Vaata videost!

Tähtede mäng on Tartus 16. veebruaril algusega kl 17. Lisaks kohtmisele endale on seal ports osavusvõistlusi, staaride 3x3 mäng, esineb Reket, õhtut juhivad Kalev Kruus ja Sandis Miltovics jne.

