TÄHTEDE MÄNG | Jaak Salumets Žalgirise aegadest: kogu hooaeg oli ere, aga kõigepealt tuli tegeleda korvpalliväliste asjadega

Näituse avamisel olid kohal ka Leedu suurklubiga seotud inimesed. Legendaarne korvpallitreener Jaak Salumets oli Žalgirise loots hooajal 1993-1994. Näitust külastas veel endine Žalgirise mängija ning ka peatreeneri ametis olnud lätlane Ainars Bagatskis.

"Terve see hooaeg oli väga ere mälestus. Kõigepealt pidi tegelema väga palju korvpalli välisega, et üldse meeskond saaks meeskonnaks," meenutas Salumets Žalgirise päevi. "See oli väga raske, aga ere periood."

"Žalgirisel oli käsil üleminekuperiood. Meeskond oli üksi jäetud ja vanaks jäänud," jätkas Salumets. "Sportlik režiim oli paigast ära. See kõik tuli taastada."

Kui oluliseks pead Žalgirise näituse avamist Tartus? "Karikad on nende tegemiste väline külg. Kõige olulisemaks pean hoopis seda, et Priit Vene on suutnud tuua siia kolm leedukat, kes määravad väga palju Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna käekirja ja mängu tulemusi."

Vaata videost, mida Salumets veel Žalgirise meeskonna ning korvpalli kohta rääkis!

Näitus jääb avatuks kuni 26. maini, muuseum on Tartus aadressil Rüütli 15 avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18.

Kohtumise korraldab Ekspress Meedia.