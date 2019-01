TÄHTEDE MÄNG: Gert Dorbek pakub suurel korvpalliõhtul rahvale erilist hamburgerit

Toit on Dorbekule südamelähedane olnud kogu aeg. „Nii pikalt, kui mäletan, olen ise endale kogu aeg süüa teinud. Kuidagi on nii läinud, et viimase kümne aasta jooksul ma maandasin korvpallist tulenevat stressi just kokkamisega. Mulle hirmsasti meeldib söögi tegemine ja eks seda ole näha kah,” rääkis Dorbek muiates. „Kodus teen süüa seinast-seina, katsetan ja valmistan parasjagu seda, mille järgi isu on.”

„Samuti vaatan puhkusereisile minnes eelnevalt alati sihtkohad üle, missuguseid kohti külastada tahaksin ning mis toite proovida sooviks,” jätkas Dorbek. Eriliselt meenutas endine korvpallur reisi Portugalis, kus ühes restoranis pakuti 15-käigulist õhtusööki ning kogu üritus kestis umbes kaks ja pool tundi.

Mis on edasised plaanid?

Dorbekul on koos sõbraga käsil toitlustusega seotud projekt, mis peaks paari kuu pärast valmis saama. „Mul on sõber, kellest on nüüdseks saanud ka minu koostööpartner, kes on 10 aastat töötanud professionaalse kokana. Temaga koos töötame hetkel menüüd välja. Meie kooslus peaks hästi sobima, sest sõber tegeleb kokanduse poolega ning mina ettevõtlusega.” Täpsemaid plaane ettevõttest Dorbek veel avalikustada ei soovinud.

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.

Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia; pileteid saab osta SIIT.

Kohtumise partnerid on Utilitas, Dorpat, Maks ja Moorits, Tartu Coop, Tallink, Sportland, Viru Õlu ja Tartu linn.