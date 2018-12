TÄHTEDE MÄNG: ajalooline hääletus on alanud - valida saab Eesti, Läti ja Soome korvpalliliiga tippe

Tähtede Mäng

Tähtede mäng on jõudmas aina lähemale ning alates tänasest on igaühel võimalik meeskondade koostamises kaasa rääkida - juba tänasest läheb lahti rahvahääletus! Mäng ise on 16. veebruaril 2019 Tartus.