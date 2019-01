TÄHTEDE MÄNG: Ahhaa keskus pakub enne korvpalli teaduslikke trikke ja ehitab üheks õhtuks ülikooli lasteala

Esmakordselt Tartus toimuval Tähtede mängul on vastamisi Eesti-Läti liiga tähed vs Soome Korisliiga paremad korvpallurid. Aga see õhtu ei kuulu pelgalt tippkorvpallile - kavas on osavusvõistlused, trikke teevad iluvõimlejad, esineb Reket jne.

Ja kui juba Tartus ollakse, kuulub täiusliku õhtu juurde ka Ahhaa keskuse atraktsioonid. Tähtede mängu korraldajatel on kokkulepe, et keskuse-inimesed rajavad ülikooli spordihoonesse lasteala, enne kohtumist on neil 10 minutit pikk eeskava ja sama piletiga saab 17. veebruaril külastada Ahhaa keskust soodushinna ehk 7 euroga. Muidu on tavapilet 13 ja õpilasele 10 eurot.

2. veebruarini on Ahhaa suletud renoveerimistööde tõttu. Sel ajal ehitatakse suuremaks ja külastaja jaoks mugavamaks AHHAA fuajee- ja kassaala, samuti saab ruumi juurde teaduspood. Vahetatakse välja kõige suurema tehnoloogiasaali põrand ning tehakse muid värskendustöid.

Meisterdamishuvilistele tekib juurde üks lisalaboratoorium, kus hakatakse läbi viima töötube. Pärast remonti saab AHHAA juurde ka kümmekond uut eksponaati, näiteks valmistatakse renoveerimistööde käigus ette ala, kuhu tulevikus peaksid kolima päris mesilased, kelle toimetusi saavad külastajad siis uudistada samamoodi, nagu praegu sipelgaid.

