Kuhi Eesti-Läti-Soome ühisliiga võimalikkusest: see küsimus on laual olnud

"Kes teab! Kõik on võimalik," arutles Eesti-Läti-Soome ühisliiga võimalikkuse üle Läti korvpalliliidu peasekretär Edgars Bērziņš. "Minu isiklik arvamus on, et me peaksime hetkel Eesti-Läti liigat stabiliseerima, sest meil on veel palju asju, mida saaksime paremini teha. Võtame seda asja samm-sammult. Kui oleme jalad maha saanud ja tunneme end Eesti-Läti liigaga mugavalt, eks siis saab hakata üle lahe vaatama. Globaalselt oleks see huvitav mõte, aga kindlasti mitte järgmisel hooajal."

” Meie esimene eesmärk on tagada, et see suurepärane liiga, mis hetkel väga hästi käima on läinud, jätkuks. Keio Kuhi

Eesti alaliidu juht Keio Kuhi: "Need küsimused on laual olnud, kui oleme soomlastele Eesti-Läti liigast rääkinud ja tutvustanud, kuidas see toimib. Kõik on sellest mõttest väga elevile läinud. Kuid meie esimene eesmärk on tagada, et see suurepärane liiga, mis hetkel väga hästi käima on läinud, jätkuks. Oleme uuenduste osas väga ettevaatlikud. Kõik sõltub muidugi ka soomlaste huvist. Nad on näidanud, et see on nende jaoks huvitav, aga me pole detailidesse laskunud."

Kuhi lisas, et kolme riigi ühisliiga tooks juurde ka ridamisi uusi logistilisi väljakutseid. "Tundub küll, et sõidad lihtsalt laevaga üle lahe, aga kui hakkad Soome võistkondade asukohti vaatama, siis see enam nii lihtne ei ole," sõnas ta.