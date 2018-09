Korvpalli Tähtede mäng tuleb uues kuues: Tartus toimuvas kohtumises astuvad eestlased ja lätlased vastu Soome liiga ässadele

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi usub, et sellest tuleb korvpallifännidele suurepärane vaatemäng. "Selle aasta Tähtede mäng on unikaalne projekt, milles osalevad kolme riigi ja liigade parimad korvpallurid."

Läti korvpalliliidu peasekretäri Edgars Bērziņši sõnul oli eelmise aasta Tähtede Mäng kõikidele osapooltele suurepärane sündmus. Kogu atmosfäär oli suurepärane ja mängu viimased minutid pingelised. Tänavune uus formaat - lätlased-eestlased soomlaste vastu - saab Bērziņši hinnangul olema veelgi põnevam, sest on huvitav näha Läti-Eesti mängijate keemiat, kes tavaliselt ei mängi koos. Samuti leiab Bērziņš, et Tartu linn uue spordihoonega on suurepärane koht tähistamaks esimest hooaega ühise liigana.

Samuti ootab mängu väga Soome korvpalliliidu peasekretär Tom Westerholm. „See on Soome spordiajaloos esimene kord, kui mängitakse Tähtede mängus teise liiga vastu. Oleme väga põnevil, et saame Eesti ja Läti sõpradega koostööd teha ning luua uusi võimalusi. Fännide jaoks on see suurepärane võimalus näha samal ajal platsil parimaid mängijaid nii Soomest, Eestist kui Lätist."

Tähtede mängul toimub lisaks pingelisele ja põnevale pallilahingule palju muudki - osavusvõistlus Eesti liiga parimatele mängijatele ja otsustavad lõpuvõistlused lisavad programmi sära ja pinget.

Tähtede mängu aitab Tartusse tuua Estiko Grupp, mis tähistab tänavu oma sajandat juubelit. Estiko nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on ta Tartu korvpalli alati toetanud. Ka praegu mängib esiliigas Tartu Kalev/Estiko võistkond.

„Korvpall on tartlaste südames. Teiseks on Estiko alati valmis toetama ettevõtmisi, mis muudavad Tartu elu põnevamaks ja seda just spordi poolelt. Kui rääkida meelelahutuslikest spordisündmustest, siis on Tähtede mäng 2019 kindlasti üks järgmise aasta Tartu tippsündmusi. See kõik tõestab, et korvpall on Tartust endiselt tegija," lausus Seli.

Tartu linnapea Urmas Klaas on rõõmus, et Tähtede mäng toimub 2019. aastal Tartus: „Tartul on hea meel võõrustada Tähtede mängu. Tartu on ikka olnud korvpallilinn ja Tähtede mäng aitab seda usku kindlasti tugevdada. Ülikooli uuenenud spordihoone on hea paik mängu korraldamiseks. Tere tulemast Tartusse!"

16. veebruaril kell 17.00 algava suure korvpalliõhtu pileteid saab osta Piletilevist.