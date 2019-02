Gregor Hermet TÄHTEDE MÄNGU eel: mõisa peale ei mängi, aga võita tahaks!

Eesti-Läti ühisliiga paremiku vastu astuvad Tartu ülikooli spordihoones Soome Korisliiga tähed, kellest nimekaim on 38-aastane mängujuht, erinevaid tippklubisid esindanud Teemu Rannikko. Selle aastakümne alguses oli ta Itaalias Vareses tiimikaaslaseks Kristjan Kangurile ja Janar Taltsile, kuid tema säravaimad hooajad jäävad aastatesse 2004–2007, mil ta tegi Pesaro ja Ljubljana klubidega tegusid Euroliigas.

Kolmandat aastat järjest Tähtede mängule valitud Rapla ääremängija Indrek Kajupank kavatseb laupäeva õhtupoolikut eelkõige nautida. „Mängijale on kõige tähtsam päeva nautida. Sportlik tulemus ei olegi kõige olulisem, aga kui juba mänguks läheb, siis kaotada loomulikult ei taha,” sõnas ta.

Koduväljakul mängiv Kregor Hermet loodab, et lahingust Soome ässadega saab asja ning et lahtise jookse-viska mängu kõrval jagub tähelepanu ka kaitsetööle.

„Mõisa peale just ei mängi, endal peab ka lõbus olema. Liigamänguga seda võrrelda ei saa, aga võita, eriti kodupubliku ees, tahaks ikka,” teatas Hermet. „Loodame, et mingi pinge ikka säilib. Formaat ja vastased on huvitavad. Kindlasti tekib lihtsamaid viskeid rohkem kui tavaliselt, aga üritame, et päris laadaks kätte ei lähe.”