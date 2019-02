FOTOD | Tartus avati seoses korvpalli Tähtede mänguga Kaunase Žalgirise trofeede näitus

Kuidas sündis idee tuua Eestisse Kaunase Žalgirise trofeed?

"Siin on mängus kahe asja koosmõju – esiteks oli meil eelmisest aastast kogemus suure rahvusvahelise näituseprojekti tegemisega, kui Tartusse jõudsid lühiajaliselt Real Madridi jalgpalliklubi rariteetsed esemed eesotsas meistrite liiga karikaga," rääkis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja.

"Usk enda maja võimekusse ja inimeste ütlemata positiivne tagasiside näitasid, et suurte nimede toomine Eestisse on õige suund. Teisest küljest saime info selle kohta, et 16. veebruaril saabub Tartusse suur korvpallipidu Tähtede mängu näol. Et seal osalevad Eesti, Soome ja Läti mängijad, tundus üpris loogiline tuua ka Leedu korvpalli suurkuju Kaunase Žalgiris samal ajal Tartusse," lisas Randoja.