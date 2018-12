FOTOD | Tähtede mängu esimene pressikonverents toimus sedapuhku välismaal

Kohal olid mitmed tähtsad isikud: Eesti poolelt peakorraldaja Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, korvpalliliidu esindaja Henri Ausmaa, Rapla Avis Utilitase mängija Indrek Kajupank ning SA Tartumaa Turism projektijuht ja turundusspetsialist Annika Ojasaar. Soomlaste poolelt istusid pika laua taga Korisliiga hetke liiderklubi Salon Vilpase juhendaja Joonas Iisalo ning Soome korvpalliliidu spordidirektor Tom Westerholm.

Üheskoos tõdeti, et Tartu linn on keskmise soomlase jaoks veel pisut avastamata maa - Tallinnas, Pärnus ja Saaremaal käiakse palju, ent Tartusse jõutakse harvem. Soomlased on eestlaste ja lätlastega koos Tähtede mängu korraldamisest elevil ning ootavad veebruarikuist suurüritust väga, sest nende liigas ei ole Tähtede mängu korraldatud juba 2001. aastast saati.

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.

2018. aasta korvpalli Tähtede mängus olid vastamisi Eesti ja Läti liiga tähed ning toonane edu julgustas uueks aastaks suuremat rahvusvahelist haaret otsima.

Mängu korraldab Ekspress Meedia.