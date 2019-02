DELFI VIDEO | Tartus avati seoses korvpalli Tähtede mänguga Kaunase Žalgirise trofeede näitus

Miks just Kaunase Žalgirise näitus Tartusse toodi?

"Žalgiris on kogu regiooni korvpalli suurjõud. Ta on aastate jooksul olnud eestlaste jaoks nii vihane konkurent, kui ka sümpaatne klubi, kelle mänge käiakse alati vaatamas," lausus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja. "Eelmisest aastast on meil kogemus jalgpalli suurklubi Madridi Realiga koostööst ning Žalgirise näitus on selle loogiline jätk."

Kuidas klubi suhtus sellese, et nende meenetest tahetakse Tartus näitust teha?

Siin kohal tuleb kindlasti öelda, et Žalgirise klubi oli ülimalt koostööaltis. See oli neile suur rõõm ja au. Nad olid lahkelt nõus kaasa aitama sellele, et näituks saaks toimuda.

Milliseid eestlastega seotud esemeid võib näituselt leida?

Eestlastega seotud link on Žalgirisel päris tugev olnud. Siin on näha Gert Kullamäe mängusärki 1993.-1994. aasta hooajast, lisaks on tema Leedu liiga meistrisõrmus. Veel on näitusel hulgaliselt meistrisõrmuseid nii Siim-Sander Vene kui Priit Vene poolt saaduna, kui ka erinevaid karikaid, mille võitmisel Siim-Sander on osaline olnud.

Kui suure näitusega tegu on?

Meil on üle 30 rariteedi. Osad on kõige uhkemad karikad, mis Žalgirise hoiuruumidest pakkuda oli. Osad neist on seotud ka eestlastega.

"Selle näituse sünniloos on oluline aspekt, et näitus toimuks korvpalli Tähtede Mänguga samal ajal, et Tartusse oleks põhjust tulla lisaks korvpallimängule ka korvpallirariteete vaatama," lisas Randoja.