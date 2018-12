DELFI VIDEO | Tartu turismispetsialist Tähtede mängust: väga hea, et meie linn on üles leitud!

"Nii minu ka teiste Tartu esindajate emotsioonid on head, sest on suur au sellist suurt mängu võõrustada. Ja ka koht, kus see toimub, on äsja renoveeritud ja suurepärane. Väga hea, et Tartu on üles leitud!" rääkis Ojasaar Delfile Tähtede mängu pressikonverentsil Helsingis antud põgusas usutluses.

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.

2018. aasta korvpalli Tähtede mängus olid vastamisi Eesti ja Läti liiga tähed ning toonane edu julgustas uueks aastaks suuremat rahvusvahelist haaret otsima.

