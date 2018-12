DELFI VIDEO | Soome korvpalliliiga juhtmeeskonna peatreener: teame Eesti-Läti liiga taset vähe, aga hooaja eel saime Kalev/Cramolt korralikult tappa!

Vilpas Vikingsi peatreenerina on Iisalo kõige tõenäolisemalt Eesti, Läti ja Soome ühises Tähtede mängus soomlaste meeskonda juhendamas. Teadupoolest saab Soome tiimi peatreeneriks hetke liidermeeskonna juhendaja.

"See on suurepärane koostöö kahe korvpalliliiga ja kolme riigi vahel. Paljud Soome klubid on Eestis hooajaeelseid mänge mängimas käinud ning ka vastupidi. Sellist koostööd võiks isegi rohkem olla," rääkis Iisalo ühisest üritusest, tunnistades, et Eesti-Läti liiga tasemest tal liiga palju aimu pole.

"Ma pole väga palju liigamänge näinud, aga kolm aastat oleme hooajaeelseid mänge Tallinnas mängimas käinud. Sel aastal saime näiteks Kalev/Cramo käest korralikult tappa!" muigas Iisalo.

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.

2018. aasta korvpalli Tähtede mängus olid vastamisi Eesti ja Läti liiga tähed ning toonane edu julgustas uueks aastaks suuremat rahvusvahelist haaret otsima.

Mängu korraldab Ekspress Meedia.

