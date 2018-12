DELFI VIDEO | Kas Soome võiks liituda Eesti-Läti ühisliigaga? Soome korvpalliliidu spordidirektor: ära iial ütle iial

Teemapüstitus pärineb Tähtede mängu pressikonverentsilt Helsingis, kus laiemale avalikkusele tutvustati pisut põhjalikumalt selle hooaja korvpalli Tähtede mängu kontseptsiooni - esimest korda ühendavad jõud kolm eri korvpalliliitu, kui Tartus astuvad Eesti-Läti ühisliiga tähed vastu Soome korvpalliliiga ässadele.

Westerholmi sõnul oli pakkumine ühiseks ürituseks hea ning sellest tuli kinni haarata.

"Me ei pidanud kaua mõtlema, kui selline pakkumine tuli," meenutas Soome kossupomo. "Muidugi olid meie poolelt läbirääkimisi, kuid meie inimesed olid väga rahul, kui näitasi neile, milline üritus see olema saaks. See otsus ei võtnud üldse kaua aega."

Soome liigas korraldati viimati Tähtede mäng viimati 2001. aastal. "Ehk ei olnud meil õiget inimest, kes seda korraldaks. Seda korraldati aastakümneid, nii et ehk väsiti sellest pisut."

Eesti ja Läti ühendasid värskelt oma korvpalliliigad. Westerholmi sõnul soomlastega selle sammu jooksul ühendust ei võetud ning praegu ei näe ta Soomel kampa löömiseks ka põhjust, aga tuleviku osas jättis ta otsad lahtiseks. "Raske öelda - aga ära iial ütle iial. Praegu ei tundu tõenäoline, et me sellega liituks - aga kunagi ei tohi lõplikult "ei" öelda!"

2019. aasta Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi on Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga ja Korisliiga tähed. Lisaks on kavas suurejooneline show koos põnevate artistide ja esinejatega.

2018. aasta korvpalli Tähtede mängus olid vastamisi Eesti ja Läti liiga tähed ning toonane edu julgustas uueks aastaks suuremat rahvusvahelist haaret otsima.

Mängu korraldab Ekspress Meedia.