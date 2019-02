BLOGI JA FOTOD | Tähtede Mängu võit jäi koju! Eesti-Läti tähed alistasid Soome Korisliiga staarid

TÄHTEDE MÄNG 2019

Sellega on tänavuse aasta Tähtede Mäng lõppenud!

MVP on Janari Jõesaar! Tema arvele kogunes täna 19 punkti ja 7 lauapalli.

Kes aga valitakse tänavuse Tähtede Mängu parimaks mängijaks?

111-105 Mejeris lõpetab kohtumise võiduka pealtpanekuga. Eesti-Läti staarid alistavad Soome Korisliiga tähed!

107-103 Eesti-Läti on juhtimas, mängida 20 sekundit.

105-103 soomlased tabavad olulise kolmese!

105-99 Eesti-Läti võistkond on võidu lävel, mängida jäänud veidi üle pooleteise minuti

Soome võistkonna pingilt teenitakse tehniline, kui Hermetile pandi pingi pealt kolmese tagant kulp!

104-97 Hermet tabab kolemse ja annab eestlastele-lätlastele kerge edu!

101-97 Neonen tabab kolmese ja vahe on taas neli punkti.

101-94 Manigault vähendab efektse pealtpanekuga kaotusseisu Soome Korisliiga poole pealt vaadatuna.

Rõõm on tõdeda, et Tähtede Mängu on vaatamas peaaegu täismaja!

Üleplatsimeheks on kerkimas Jõesaar, kellel kogutud 19 punkti. Kas paistab ka MVP auhind?

101-90 100 punkti ületatud! Moultrie tabab kolmese. Mängida jäänud veidi üle viie minuti.

98-90 Eesti-Läti võistkond on soomlaste vastu oma eduseisu hoidmas!

94-86 Kaufmanis tabab kolmese.

91-82 Lomasž tabab teise kolmese järjest!

88-82 Lomasž tabab kolmese ja hoiab Eesti-Läti edu.

Kohe on algamas ka viimane veerandaeg! Eesti-Läti liiga on juhtimas 83-79.

Viskevõistluse võidabki hoopis Madis Allik!

Kuna ükski mees keskjoonelt ei tabanud, on uued visked kolmese joone tagant.

Järgmisena on toimumas treeneritevõistlus. Üritusest võtavad osa kõik neli treenerit, kes tänasega seotud ning eesmärk on keskjoonelt sisse sopsata! Treeneritele pakub konkurentsi ka kohtunik Madis Allik.

Pealtpanekuvõistluse võitis lätlane Kristaps Dargais!

Võistlejaid on kokku kuus, Eesti au hoiab üleval Leemet Loik.

Kohe on algamas Tähtede Mängu pealtpanekuvõistlus!

Enne viimast veerandaega peaks veel kavas olema pealtpanekuvõistlus ning treenerite viskevõistlus.

Kolmas veerandaeg lõppebki seisuga 83-79 Eesti-Läti meeskona kasuks.

83-79 Neonen tabas kaks kolmest järjest ja soomlased on üle pika aja jõudnud paari punkti kaugusele.

80-69 Hermeti kahene suurendab Eesti-Läti võistkonna eduseisu!

72-65 Jõesaar tabab mõlemad vabavisked. Tegu oli muideks tänase kohtumise esimeste vabavisetega.

71-60 Kaunisto paneb pealt ning vähendab soomlaste kaotusseisu.

67-56 Manigault vähedab efektse pealtpanekuga vahet!

65-52 Lomasž tabab kolmese.

Alanud on teine poolaeg! Eesti-Läti võistkond on juhtimas 62:52.

Kolmeste viskevõistluse võidab tänavu Teemu Rannikko!

Toome teieni ka esimese poolaja resultatiivsemad mängijad. Jõesaar ja Moultrie on toonud 13 punkti. Seni on resultatiivseim 15 silmaga Korisliiga staar Brandon Taylor.

Ja nüüd esineb rahvale Eesti üks populaarsemaid räppareid Reket! Sellele järgneb laste pealtpanekuvõistlus ning kolmepunktivõistlus.

Esimene poolaeg kuulub seisuga 62:52 Eesti-Läti võistkonnale!

59-46 Neoneni kolmene vähendab soomlaste kaotusseisu.

55-41 Jõesaar särab järjekordse pealtpanekuga.

50-39 Johnson tabab kolmese ja kasvatab Eesti-Läti eduseisu juba 11 punkti peale!

44-36 Eesti-Läti staarid kasvatasid kiirrünnakutega kiirelt eduseisu

37-36 Taylor on sattunud hoogu ja tabab järjekordse kolmese!

35-30 Janari Jõesaar näitab taas kõrget hüppevõimet ja paneb pealt!

33-30 Taylor tabab kolmese ja toob Soome võistkonna lähemale.

33-27 Kajupank tabab kahese.

Teine veerand on alanud punktirohkelt taas. Eesti-Läti võistkond ees 31-27

Kohe jätkub õhtu teise veerandajaga! Eesti-Läti võistkond on juhtimas 28-19!

Lõpuks peab Robert siiski Indrek Kajupanga paremust tunnistama!

Robert Kangur paneb Skills Challengel kotti juba ka Korisliiga mängija Juwan Stateni!

Robert Kangur on Skills Challengel alistanud nii isa Kristjani kui Korisliiga mängumehe Bojane Sarjevice!

3x3 kohtumise normaalaeg lõppes 4-4 viigiga. Vabavisetega tõi võidu koju Eesti võistkond!

Peale 3x3 mängu toimub ka Ballzy Skills viskevõistlus. Seejärel jätkub kohtumine teise veerandajaga.

Ja nüüd on toimumas esimene showvõistlus! 3x3 mäng, kus eestlasi esindavad Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa ja Jüri Ratas! Lätlastel on vastu panna Kaspars Cipruss, Sandis Miltovičs, Roberts Zeile ja Edgars Bērziņš.

Esimene veerandaeg kuulub seisuga 28-19 Eesti-Läti võistkonnale!

28-19 Kregor Hermet tabab kolmese!

Eesti-Läti ühisliiga võistkonnast pole ainsana veel väljakule pääsenud Indrek Kajupank.

20-17 Staten vähendab Soome meeskonna kaotusseisu.

18-11 Johnsoni kolmesed viivad Eesti-Läti meeskonna juhtima

13-11 Kohtumine on möödumas tasavägiselt!

13-7 Järjekordne Alley-oop Eesti-Läti võistkonnalt. Tähtede Mängule omaselt on tempo kiire ning rünnakud efektselt lõpetatud.

9-5 Jõesaare pealtpanek suurendab eduseisu!

7-5 Eest-Läti tiim on kohtumist juhtimas.

5-5 Ilus alley-oop kombinatsioon lõppeb Moultrie pealtpanekuga.

3-5 Soomlased on läinud kiirelt juhtima.

Kohtumine on alanud!

Kohe-kohe on algamas Tähtede Mängu esimene veerandaeg!

Mängijad on platsil tegemas viimaseid soojendusviskeid enne kohtumist.

Selgus ka tänavuse Eesti-Läti ühisliiga Final Fouri korraldaja, kelleks on BC Kalev/Cramo!

Enne kohtumise algust peab kõne ka Tartu linnapea Urmas Klaas. "Soovin kõigile imeilusat korvpalliõhtut!"

Vahepeal on väljakule jõudnud ka Eesti-Läti ühisliiga staarid!

Soome meeskonna peatreeneriteks on Joonas Iisalo ja Sami Toiviainen. Iisalo juhendab tabeliliidrit Salon Vilpast, Toiviainen on kolmandat kohta hoidva Tampere Pyrintö loots.

Õige aeg on meelde tuletada ka tänaste võistkondade peatreenerid. Eesti-Läti staare hakkad juhendama BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ja Ventspilsi peatreener Roberts Štelmahers.

Ja nüüd toimub mängijate tutvustamine! Kõigepealt tulevad väljakule Soome Korisliiga korvpallurid.

Tartus on võimalik kuni mai lõpuni käia külastamas ka Leedu hiiu Kaunase Žalgirise näitust. Vaata videost, mida Jaak Salumets Žalgirise aegadest meenutab.http://sport.delfi.ee/news/korvpall/tahtedemang2019/tahtede-mang-jaak-salumets-zalgirise-aegadest-kogu-hooaeg-oli-ere-aga-koigepealt-tuli-tegeleda-korvpallivaliste-asjadega?id=85343873

Tuletame meelde ka tänase õhtu juhid, kelleks on Kalev Kruus ja Sandis Miltovics.

Järgmiseks pakuvad etenduse Janika klubi iluvõimlejad!

Korvpalliõhtu sissejuhatuseks on toimumas etendus Ahhaa teaduskeskuse poolt.

Korvpalliõhtu on peagi algamas! Mängijad teevad soojendust ning publikut on järjest rohkem saali kogunemas.

Üks muudatus on Eesti-Läti koosseisust siiski veel! Gregor Arbeti asemel on võistkonnas Toomas Raadik

Soome Korisliiga võistkond: Taylor Brandon (PF Salon Vilpas), Staten Juwan (SG Helsinki Seagulls), Manigault Kenneth (SG Tampereen Pyrintö), Rougeau Rene (SF Kauhajoki), Kaunisto Ville (PF Kouvot), Järvi Okko (SG Kauhajoki) ja Nikkarinen Antto (PG KTP-Basket).

Eesti-Läti: Jānis Kaufmanis (Valmiera Glass/ViA), Justin Johnson (BK Liepāja), Edgars Lasenbergs (BK Ogre), Gregor Arbet (TalTech), Indrek Kajupank (Avis Utilitas Rapla), Kregor Hermet (Tartu Ülikool)

Kes on aga tänaste võistkondade vahetusmehed?

Eesti-Läti algviisik: Janari Jõesaar, Lomasz, Kristjan Kangur, Mareks Mejeris, Arnett MoultrieSoome algviisik: Teemu Rannikko, Bojan Šarjevic, Topias Palmi, Juho Nenonen Sean O'Mara

Viimasel hetkel on toimunud muudatus ka koosseisus. Eesti-Läti ühisliiga algviisikust jääb eemale Chauvaugn Lewis, tema asemel alustab Ventspilsi mängumees Rihards Lomažs.

Mängijad on jõudnud saali ning on alustanud vaikselt soojendusega.

Tänase ürituse ajakavaga saab tutvuda siit. Korvpallimatš ise algab kell 17.00. Õhtu on sisustatud veel mitmete põnevate võistlustega ning esinemistega.http://sport.delfi.ee/news/korvpall/tahtedemang2019/tahtede-mang-juba-laupaeval-tutvu-suure-korvallipeo-ajakava-ja-staaridega?id=85212245

Tervist, korvpallisõbrad! Ainult veidi rohkem kui tund on jäänud tänavuse aasta Tähtede Mängu alguseni!