VIDEO JA FOTOD | Lootusetust seisust välja tulnud Eesti kossuliiga tähed viisid lahingu lätlastega lisaajale, kuid said punktiga lüüa

Eesti tähed alustasid viimast veerandit 14-punktilisest kaotusseisust, kuid jõudsid normaalaja lõpuks 121:121 viigini. Kuna õhtu oli juba pikaks kujunenud ja meestel jalad piimhapet täis, otsustasid kohtunikud määrata üheminutilise lisaaja, kuid seegi jäi 123:123 viiki.

Isaiah Briscoe eksis Eesti poolelt kaugviskel ja kinkis kiirrünnaku võimaluse lätlastele, kes tegid skooriks 125:123. Kristo Saage kaugviskest läks kodumeeskond 126:125 juhtima, kuid järgmisel rünnakul jäid meie mehed punktiga taha. Järele jäänud 1,8 sekundi jooksul üritati õhtu jooksul kokku 39 punkti visanud Briscoe viskele saata, kuid ameeriklane tabas vaid korvilaua äärt. Seega rändas karikas paraku piiri taha.

Üle nelja tunni kestnud sõule mahtus veel hulganisti viske- ja osavusvõistlusi, Tanel Padari ja Genka esinemisi, tantsutüdrukute etteasteid, BMX-ratturite trikke ja muud. Vaata mahukat galeriid!

Tähtede mäng

Palju õnne lätlastele! Oli põnev lõpplahendus!

Briscoe noppis siiski parima mängija auhinna.

Briscoe hädavise ei taba ja Läti liiga tähed on selle kohtumise ühe punktiga võitnud!

Pall on korvis ja Läti juhib 127:126. Time-out. 1,8 sekundit jäänud mängida.

3,4 sekundit lätlastel aega.

Briscoe kolmene kukkus rõngast välja, lätlased tegid kiirrünnakust 123:125.

Kristo Saage kolmene tabab - 126:125!

123:123 Briscoe saab korvi alt palli koos veaga korvi! 1,6 sekundit kellatablool.

Täna 39 punkti visanud Briscoe vabavise läheb mööda. Lisaaeg läbi. Mis nüüd saab? Veel üks minutiline lisaaeg!

121:123 Lätlased pääsevad juhtima. 12,2 sekundit meil aega jäänud.

Üks minut on vaid lisaaja pikkus.

Lisaaeg!

Ründeviga Lätile! 30,7 sekundit mängida, kui palli saavad mängu panna Eesti tähed.

Hawkinsi vabavisetest seis 121:121. 46 sekundit jäänud.

Viimane minut...

Kristo Saage vabavisete (2/3) järel seis 119:121.

Ai-ai! Kolmesest teevad lätlased seisuks 117:121.

1.30 mängida. Lätlased juhivad 118:117.

117:116 Eesti juhib!

116:116 Kristo Saage viigistab kaugviskest ja läheb ka vabaviskejoonele.

Lätlastelt tuleb kolmene vastu - 113:116.

Briscoe viigistab kolmesest 113:113! Kolm minutit mängida.

Bamba Falli kulp ka nähtud! Publik tänas meest seisvate ovatsioonidega.

108:111 Vabaviset sellisel üritusel mööda visata oleks piinlik. Briscoe ei eksi.

110:111 Briscoe võtab taas enda peale. Vahe üks punkt! 45 punkti sellelt mehelt täna!

107:111 Briscoe saab läbiminekul palli veaga korvi.

Märkamatult on Eesti tähtede kaotusseis vähenenud 105:109-le. 6.05 veel mängida. Time-out ja natuke õhus hõljumist.

8 minutit mängida, Briscoe pealtpaneku järel seis 96:105.

Neljas veerandaeg algas!

Ricards Pinne võitis pealtpanekuvõistluse. Nordica pistis mehele lennupileti pihku. Edasi-tagasi, sõida kuhu tahad.

Üks ilusamaid õhulende selles võistluses on nähtud! See sooritus jõuab kindlasti ka meie tipphetkede videosse. Hoidke silm peal!

Võiks ju ka mängus nii pealt panna!

Pealtpanekuvõistlus täies hoos!

Huvitav, kas Genka tahtis tüdrukutega pilti või tüdrukud Genkaga?

Kaks naljameest Henrik Kalmet ja Tõnis Niinemets väljaku ääres toolidel. Parimad kohad!

Kyrie Irvingu särgis Genka.

Tanel laulab.

Oksjonil läks praegu Eesti koondise särk 500 euroga. Kaardimakse võimalus oli täiesti olemas.

Kolmanda veerandaja järel Eesti kaotusseis 88:102.

Veel võtab Briscoe ühe kiirrünnaku enda peale - 78:93.

Briscoe kolmese järel Eesti kaotusseis 76:93.

68:85 Kajupank korvi alt. Time-out.

Mihkel Kirves pakub pealtvaatajatele kaks pealtpanekut järjest! Olgem ausad, ega lätlased ka eriti oma käsi sellistes olukordades vahele ei topi. Seis 66:83. Pool kolmandast veerandist mängitud.

Kuidas niimoodi tantsida saab? Telefon vöö vahel...

Bamba Fall paneb pealt! 59:80

Vahe kahjuks ei vähene, vaid ainult kasvab. 57:80 juba.

Läheb jälle mänguks! 16 punkti ühe poolajaga tagasi mängida ei tohiks ju olla ületamatu takistus.

Ka nii võib mängu vaadata! Kas seal keskel pole mitte Janis Vahter ja Mario Paiste?

Eesti jalgpallikoondise endine peatreener Tarmo Rüütli on sõud jälgimas.

Priit Vene keskjooneivset sisse ei saanud, aga Donaldas Kairys küll!

Käimas on treenerite keskjooneviskevõistlus. Seni vaid nulliring...

Hüpped üle vabatahtlike. Vägev!

Trikid, mis meestel Simple Sessionist üle jäid, on nüüd Tähtede mängu publiku ees.

Enne kui BMX-ratturid areenile tulevad, peetakse maha 3x3 korvpallilahing.

Teine veerandaeg lõppeb Läti liiga tähtede 73:57 paremusega!

Miskit põnevat hakkab toimuma...

57:69 Sõbrad Kangur ja Talts pakkusid just ilusa alley-oopi!

55:69 tablool lätlaste kasuks. 1.30 veel teist veerandit mängida.

Saage vabavisete järel seis 51:64.

4.52 teist veerandit mängida. Time-out. Eesti kaotusseis on 47:59. Äkki järjekordne tantsutüdrukute show äratab meie mehed üles?

45:56 Saage oskab lisaks vigadele ka kolmeseid tabada!

39:56 juba Eesti kaotusseis. Seis pole üldse hea. Kristo Saage viga ka lätlasi ei pidurdanud.

39:46 Kolmesed tabavad mõlemal poolel.

35:43 Kajupank tabab korvi alt.

33:43 Eesti kaotusseis süveneb.

Teine veerandaeg on algamas.

500 euroga läheb selle võistluse järel koju Alex Perez Riia VEF-ist.

Bamba Fall lippude vahel triblamas.

Enne kui teise veerandajaga algust tehakse, tuleb tähtedel veel mõõtu võtta osavusmängudes.

Üks mees laval juures - Genka (otsi nokkmütsi!)

Vaheaega mahub ka veel Tanel Padari kontsert.

Pisikesed poisid panevad tillukesse korvi pealt!

Eesti liiga tähed kaotasid avaveerandi 33:41.

28:31. 1.17 veel veerandaega mängida

Paha mõõn on nüüd meie meestel sees. 19:26 juba.

Eesti on jäänud 19:21 kaotusseisu. 4 minutit avaveerandit mängida.

Time-out. Väljak on BC Ogre (Läti) tantsutüdrukute päralt.

Märkamatult on seis juba 16:13 Eesti tähtede kasuks!

Sümboolse lahtiviske tegi tänasele mängule vihaseima lasteea vähivormi neuroblastoomiga võitlev väike Annabel. Südamlik hetk!

9:8 Kangur viib punkt-punkti mängus Eesti juhtima.

7:7 Ükski vise pole veel mööda läinud!

5:5 Kolmesed mõlemalt poolt.

Mäng on alanud. Seis juba 2:2. Skoori avasid meie mehed.

Simmons, Sutt, Kangur, Briscoe ja Talts vs Freimanis, Miglinieks, Aleksejevs, Jeromanovs, Škele on väljakul!

Gerli Padar tegi enne hümne Eliisiga peegliselfie. Kui pärast karikad kadunud on, siis on teada.. We are ready for “Tähtede mäng” #tähtedemäng #stars #sky #tallinndolls #valmistumehomsekspoolfinaalikssuuressaalis A post shared by Gerli Padar (@gerlipadar) on Feb 16, 2018 at 8:21am PST

Enne seda sai aga näha Jüri Ratase puusanõksu!

Hümnide aeg. Eesti hümni esitasid Gerli Padar ja Eliis Pärna.

Eesti liiga algviisikusse kuuluvad Isaiah Briscoe, Janar Talts, Kristjan Kangur, Cedric Simmons ja Saimon Sutt. Treenerite valikusse kuuluvad veel Bamba Fall, Kristo Saage, Egert Haller, Indrek Kajupank, Devonte Upson, Sten Olmre, Mihkel Kirves. Jokkerina lisandus meeskonda Dominique Hawkins. Eesti meeskonda juhendavad Donaldas Kairys, Kristaps Zeids ja Priit Vene.

Algas mängijate tutvustamine. Tuletame siis meiegi veelkord meelde... Läti algviisikusse kuuluvad Aigars Škele, Edgars Jeromanovs, Roberts Freimanis, Kristaps Miglinieks ja Juris Aleksejevs. Treenerite valikusse mahtusid Alex Perez, Mārcis Vītols, Toms Leimanis, Haralds Kārlis, Linards Jaunzems, Mareks Mejeris ja Viktors Iļjins. Jokkeriks valiti Jānis Kaufmanis. Meeskonna treenerid on Robert Štelmahers, Jānis Gailītis ja Martins Gulbis.

Tuled on kustus ja show võib alata!

See põrand ootab tseremoonia algust. Pasunate koor on kõrvulukustav!

Delfi TV on otse-eetris!

Vaade pressilauale tribüünilt.

Selfie peaministriga? Ikka saab!

Ei saaks öelda, et huvi ei ole. Rahvast muudkui voorib. Varsti juba parkimisega raskusi.

Kuidas seda televärki siis tegelikult tehakse? Sellise puldi tagant. Suurt ülekandebussi polegi alati vaja, saab ka vähesemaga hakkama.

Noorte viskevõistlus juba käib.

Kes muu kui Andres Sõber on meil koos Ivar Jurtšenkoga kommentaatoripuldis!

Lippu polegi veel põsel? Veel jõuad teha!

Naeratame ka!

Kõnet peab Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Ühel pildil endine ja praegune korvpalliliidu president ehk Jaak Salumets ja Jüri Ratas.

Peaminister ei saa ju ometi korvpalli Tähtede mängult puududa!

Tunglemine läks lahti!

"Kingitud elu" on samuti kohal. Miks mitte teha väike heategu?

Kalev Kruus testis vormi. Lauapõrkest olevat sisse läinud. Jutuks hea küll...

Oot-oot, mis filmi võtted siin käivad?

Ärge unustage endale uksel küsida pasunaid! Kuidas veel siis lärmi teha?

Uste avamiseni on vaid loetud minutid. Turvameeskond on valmis teid vastu võtma!

Selle kauni laua taga hakkab Ivar Jurtšenko täna asjaosalisi intervjueerima. Otseülekannet Delfi TV-st ja TV6-st näeb alates kella 18.25-st.

Veel värskeid fotosid saalist. BC Ogre tantsutüdrukud on siin pikemat aega proovi teinud. Kaameramehed ja tehnikud on samuti juba ametis. Veel mõned tunnid ja siis hakkab pihta! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=209977

"Kontserdipaika lõpuks veetud saab pagasi Soundcheck oli kolm tundi tagasi Autos enam-vähem kaineks ma magasin Ja raiderist korraldaja ei tea mitte midagi" #tähtedemäng A post shared by Mehis💫 (@mehis_kreem) on Feb 16, 2018 at 1:23am PST

Miskit juba toimub? Estonia vs Latvia All Star Game today at Saku Suurhall. Dudes @sandersaard & @bertribulbmx are out there to show some tricks #onwheels4ever #tähtedemäng A post shared by OnWheels (@onwheels4ever) on Feb 16, 2018 at 3:03am PST

BK Ogre tagamängija Kristaps Dargais on teel (kuvatõmmis tema Instagrami story'st)

Lätlased on juba Tallinnas ja söövad Olümpia hotellis hommikust. Nagu näha, on ka kaasad kaasa võetud.

