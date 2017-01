Janari Jõesaar (vasakul) on Tähtede mängu algviisikute hääletusel ääremängijate liider, Gregor Arbet üritab ennast samuti esinelikusse puksida

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu suur algviisikute hääletus on lähenemas lõpule - oma valikud saab teha kuni teisipäeva hommikuni.

Ära jäta kasutamata võimalust anda oma lemmikute lõpuspurdi toetuseks veel viimane panus! Eriti tähtis on kõik oma fännid "mobiliseerida" ääremängijatel - Janar Talts, Karl Johan Lips ning Gregor Arbet heitlevad endiselt kahe algviisiku koha peale ning vahed on sedavõrd väikesed, et mitte keegi neist ei saa vähem kui 24 tundi enne hääletuse lõppu ennast kindlaks alustajaks või kindlaks väljajääjaks pidada.

Võrreldes eilsega on neist kolmest kõige enam hääli juurde teeninud Talts, kes on Lipsust mõnekümne häälega isegi möödunud. Arbet jääb Rapla mehest maha vähem kui 200 häälega.

Tee ka enda valik algviisikute osas ning vaata hääletuse täpset hetkeseisu, vajutades alloleval bänneril!

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.