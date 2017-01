TÄHTEDE MÄNG: VIDEO: Meenuta, kuidas Kullamäe ja Kuusmaa "Kalev 25" üritusel kolmeseid viskasid

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede Mäng on vähem kui kuu aja kaugusel ja selleks, et teid vaikselt juba suure kohtumise meeleollu viia, pakume vaatamist ja meenutamist suviselt "Kalev 25" ürituselt, kus kaks peatreenerit Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa hoolega kolmeseid visata said.