Kui täpselt nädal tagasi valisid Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa endale algviisikud Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede Mänguks, siis täna pakkume teile vaatamiseks nende 10 mehe käimasoleva hooaja ilusamaid sooritusi.

Mäletatavasti valis Kullamäe enda "sinisesse" tiimi Cedric Simmonsi, Janar Taltsi, Domen Bratoži, Rain Veidemani ja Indrek Kajupanga. Aivar Kuusmaa tiimi valged särgid tõmbavad aga selga Thomas van-der-Mars, Demonte Harper, Janari Jõesaar, Karl-Johan Lips ja Martin Paasoja.

Nagu juuresolevast videost näha, on need 10 meest sel hooajal juba arvukalt kauneid korve pakkunud ja jääb üle vaid loota, et vähemalt sama efektseid sooritusi saab korvpallipublik nautida ka 16. veebruaril Saku Suurhallis toimuval Tähtede Mängul.

Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.