Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängul on meeskondadel kasutada ka abitreenerid - kuid need ei ole mõned tavapärased korvpalliinimesed, vaid hoopis näitlejad Henrik Kalmet ning Hendrik Toompere jr jr.

Kalmetist saab suurel showmängul Gert Kullamäe sinise võistkonna abitreener, Toompere hakkab aitama Aivar Kuusmaad ja valget tiimi.

"Abitreeneri amet on ju selge - siis, kui peatreener on pahane, siis olen mina temaga koos pahane, kui peatreener on rõõmus, siis ma rõõmustan koos temaga, kui ta teeb nalja, siis üritan selle nalja üle võimalikult kõva häälega naerda," selgitas Toompere oma rolli.

Toomperel oli juba ka omade mänguplaan selgelt ja üheselt välja mõeldud. "See hakkab nii olema, et pikad on korvi all ja väiksed on kaugemal. Üks asi veel, millest poistega rääkida tahan, on see, et unustame selle vana hea haagi ära ja üritame pealt panna."

Sinine võistkond kavatseb aga kasutusele võtta Eesti korvpallis legendaarseks saanud kombinatsioonid. "Meie kütame ikkagi seda Kalevi vana number ühte," avaldas Kalmet. "Nii kaua, kuni vastasmeeskond selle lahti hammustab."

