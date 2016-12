16. veebruaril Saku Suurhallis toimuva Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängule on kuni detsembri lõpuni piletid müügil pühadeaja soodushinnaga.

Kuni aasta lõpuni on Piletilevist pääsmeid soetades võimalik sisestada sooduskood "JÕULUD", mille abil on kõik piletid (v.a perepilet) tavahinnast märgatavalt soodsamad. Ära jäta võimalust kasutamata - piletid Tähtede mängule on korvpallisõbra jaoks parim jõulukingitus!

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ka ülesastumisi tuntud Eesti artistidelt, slackliner Jaan Roose etendust, erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning rohkelt muid üllatusi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Samal ajal käib endiselt ka suur algviisikute rahvahääletus - kliki alloleval bänneril, et ise oma valikud teha ning hetkeseisu kiigata!