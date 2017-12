TÄHTEDE MÄNG | Valga-Valka mängumees on Läti liiga korvpalluritest kõige populaarsem

Edgars Lasenbergs. Foto: Andres Putting

Tuleval aastal toimuva Eesti ja Läti korvpalliliigade Tähtede mängu algkoosseisude hääletus on läinud hooga lahti. Kui Eesti liiga mängijatest on praegu suurimaks häältemagnetiks BC Kalev/Cramo tagamängija Janari Jõesaar, siis Läti liiga meestest on kõige rohkem hääli kogunud Valga-Valka Maks&Mooritsa tagamängija Edgars Lasenbergs.