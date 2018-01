TÄHTEDE MÄNG: Vaata trikkirattureid, kes korvpalliõhtu vaheaegadel ohtlikke sooritusi näitavad

Spot of Tallinna kolm trikiratturit esitavad Eesti vs Läti korvpalliliigade Tähtede mängu vaheaegadel eeskava, mis tavalistele inimestele võib näida suisa eluohtlikuna.

Tähtede mängu korraldajad ja Spot of Tallinn toovad Saku suurhalli 16. veebruaril kaks BMXi ja ühe tõukerattaga trikitaja.

Tõukerattal näitab taset 20aastane Karl-Erik Palo, kes on 7 aastat treeninud ja ägedaid nippe õppinud.

BMX rattal esineva Sander Saardi seni suurimaks saavutuseks on Simple Summer Sessionil 13. koht.

Küsimusele, et kas ja kui palju olete ise korvpalliga kokku puutunud, vastasid noormehed: "Teame, et on kaks korvi ja üks pall ja see on vaja sisse visata."

Korvpallistaaridest meenus neile esimesena Michael Jordan.

Kui korvpallimängu üks efektseimaid kohti on pealtpanek, siis nii BMXil kui tõukerattatrikkidel on kindlasti selleks edas- ja tagurpidi saltod.

16 .veebruaril Tähtede mängu Saku hallis toimuvale BMX-showle tuleb ka salarelv Bert Ribul, kes ei kasuta trikkide tegemiseks rampe, vaid teeb seda kõike siledal maal. Piletid saab osta SIIT.