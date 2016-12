TÄHTEDE MÄNG: Vaata Rapla fännide trips-traps-trulli videot Üleskutse teistele poolehoidjatele!

16. veebruaril toimub korvpallishow Alexela Korvpalli Meistriliiga mängijate osavõtul, kui Saku suurhallis peetakse koduse kossuliiga Tähtede Mäng. See on suurepärane meelelahtusüritus kogu perele, mille peaosas on muidugi korvpallurid, aga ka fännidel on oma suur osa showst. Lisaks käimasolevale hääletusele ootame trips-traps-trulli videosid.