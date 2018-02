TÄHTEDE MÄNG: Vaata, mis mahub suure korvpalliõhtu 2,5tunnise kava sisse - mäng, show ja trikid juba homme õhtul

Juba homme õhtul jooksevad Saku suurhallis platsile Eesti ja Läti korvpalliliigade tähed. Allpool anname ülevaate tänavuse Tähtede mängu täpsest ajakavast ja kangelastest.

Meenutame esmalt, kuidas selgusid Tähtede mängu meeskonnad.

Tähtede Mängu algviisikute hääletus toimus 1. kuni 31. detsembrini. Hääletuse tulemusena selgusid algviisku mängijad.

Treenerid selgusid Eestis Alexela ja Lätis Olybeti Korvpalli Meistriliiga 7. jaanuari tabeliseisu alusel. Kolme edukama klubi peatreenerid moodustasid treenerite trio, kes valisid meeskonda ka ülejäänud 7 mängijat.

Viimaks oli võimalik meeskonda hääletada 13. mängija ehk Jokker.

Eesti meeskond:

Rahva häälte põhjal pääsesid Eesti liiga algviisikusse Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe, Janar Talts, Kristjan Kangur ja Cedric Simmons. Janari Jõesaare vigastuse tõttu pääses tema asemel esiviisikusse Saimon Sutt. Treenerite valikusse kuuluvad Bamba Fall, Kristo Saage (mõlemad Kalev/TLÜ), Egert Haller (Valga-Valka), Indrek Kajupank, Devonte Upson (mõl Rapla), Sten Olmre (TTÜ), Mihkel Kirves (Pärnu. Jokkerina lisandus meeskonda Avis Ulitas Rapla mees Dominique Hawkins.

Tähtede mäng 2018 Foto: Jaanus Lensment

Eesti meeskonda juhendab treenerite trio Donaldas Kairys, Kristaps Zeids ja Priit Vene.

Tähtede mäng 2018 Foto: Jaanus Lensment

Läti meeskond:

Läti OlyBet liiga algviisikusse Aigars Škele (Venstpils), Edgars Jeromanovs (BK Jurmala), Roberts Freimanis (Valga-Valka/Ventspils), Kristaps Miglinieks (Valga-Valka) ja Juris Aleksejevs (Jekapbils). Treenerite valikusse mahtusid Alex Perez (Riia VEF), Mārcis Vītols (BK Ogre), Toms Leimanis (Liepaja Betsafe), Haralds Kārlis (Jūrmala), Linards Jaunzems (Latvijas Universitāte), Mareks Mejeris (Riia VEF), Viktors Iļjins (Valmiera/ORDO). Jokkeriks valiti Jānis Kaufmanis. Meeskonna treenerid on Robert Štelmahers, Jānis Gailītis ja Martins Gulbis.

Läti korvpalliliiga Tähtede meeskond basket.lv

Õhtut juhivad Sandis Miltovics (Läti armastatuim spordiürituste vedaja), Marko Kiljak ja Kalev Kruus.

Kohtunikud on Madis Allik, Aleksei Mohov, Ivar Kitsing.

Kell 18 on Ballzy osavõisvõistluse noorte eelvoor.

18.30 jooksevad platsile Tähtede mängu meeskonnad.

Põnevusmatši vaheajal kohtuvad 3x3 tänavakorvpalli meistrid Eesti kolmikuga.

Läti võistkonnas on 2017. aasta 3x3 Ghetto turniiri võitjad Renars Uzraugs, Ivars Rihards Žvīgurs, Arvis Savčenko ja Roberts Žubulisv.

Ghetto basket

Eesti eest asuvad võitlustulle 2016. aasta parim 1x1 mängija Kiur Akenpärg, Eesti #2 ränkinguga 3x3 mängija Erik Luts ning 3x3 kogemustega Mario Paiste ja Janis Vahte.

Tänavakorvpallurid Foto: Jaanus Lensment

Õhtu üheks põnevamaks osaks on kindlasti osavusvõistlus - skills challenge, mis leiab aset esimese veerandaja vaheajal kell 19.17.

Sel aastal on kavas põnev uuendus - pikad mehed võistlevad osavusvõistluses lühikeste vastu. Saame lõpuks vastuse küsimusele: kas pikad on ikkagi osavamad kui lühikesed? Või vastupidi? Auhinna annab üle Ballzy esindaja.

Omavahelisest mõõduvõtmisest ei pääse ka treenerid, kes selgitavad orenteeruvalt kell 20, kes tabab keskjoonelt esimesena korvi.

Võitjale auhind G4S poolt - auhinna annab üle juhatuse esimees Priit Sarapuu.

Kell 20.45 näeme kõrgeid õhulende ja vägevaid pealtpanekuid, kus lisaks lätlastele näitavad oskusi Karl Juhan Lips, Madis Soodla ja Devonte Upson.

Lätlaste kuulsus, tänasel päeval Euroliiga klubis Vitoria Baskonia mängiv Jānis Timma teab, kelle võidule pealtpanemisshows panuseid panna. Timma soosikuks on Kristaps Dārgais.

Pealtpanekuvõistluse auhinna annab üle Nordica.

Kindasti tasub publikul oodata veerandite vaheaegadel esinevaid Ogre tantsutüdrukuid, võitsid eelmise hooaja Läti liiga All Star mängu ajal toimunud konkursi, mis on Lätis ühtlasi ka ainuke konkurss nn cheerleaderitele.

Ogre tantsutüdrukud

Spot of Tallinna trikiratturid esitavad eeskava, mis tavalistele inimestele võib näida suisa eluohtlikuna. Neist nimekaim on kindatsi Bert Ribul, kellel on ette näidata väga palju kõrgeid kohti võistlustelt väljaspool Eestit.

Muusikalist vahepeala on pakkumas Tanel Padar ja Genka. Kindasti tasub olla ka seal valmis üllatusteks.

Kõikidel piletiomanikel, kelles peitub lisaks korvpalliarmastusele ka klubihundi hing, siis tasub südaööl võtta sammud ööklubi Vabank poole, kuna seal toimub ametlik Tähtede Mängu Afterparty. Kõigi Tähtede Mängu piletitega sissepääs tasuta!

Kohtumiseni Tähtede Mängul!

Saalis on neljapäev keskpäeva seisuga veel ca 400 vaba kohta, pileteid saab osta SIIT.

Korvpalli Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.