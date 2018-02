TÄHTEDE MÄNG: Vaata, kuidas Läti õhuakrobaat Kristaps Dargais palle korvi surub!

Juba sel reedel toimuva Eesti vs Läti korvpalliliigade Tähtede mängu üheks maiuspalaks on kujunemas pealtpanemisvõistlus, kus esmapilgul on favoriidiks lätlane Kristaps Dargais.

Üks Tähtede mängu tõmbenumbreid on alati olnud pealtpanekuvõistlus, kus sel korral astuvad üles kolm Eesti ja kolm Läti liiga mängijat. Lätlaste kuulsus, tänasel päeval Euroliiga klubis Vitoria Baskonia mängiv Jānis Timma teab, kelle võidule panuseid panna. Timma soosikuks on pealtpanekuvõistlusel oma kandi mees - Kristaps Dārgais. Võib eeldada, et Timma teab millest ta räägib. Tegemist on 2014. aasta Läti liiga Tähtede mängu ja mulluse VTB Ühisliiga Tähtede mängu pealtpanekuvõistluse võitjaga. Ekspert suure algustähega. Eesti poolt astuvad Läti tähele vastu Karl Juhan Lips (Pärnu), Madis Soodla (TTÜ) ja Devonte Upson (Rapla Avis Utilitas). Kõik, kel on huvi Tähtede mängu vastu, peavad kiirustama, sest heade kohtade arv sulab kui kevadine lumi. Pileteid saab osta SIIT. Korvpalli Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.