Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu algviisikute hääletuse edetabeleid silmitsedes torkab korvpallisõbrale kindlasti silma, et Tartu Ülikooli mängijaid on kümne sekka hetkeseisuga mahtumas vaid üks - ääremängija Janari Jõesaar.

Kuidas nii suur korvpallikants nagu Tartu hetkel vaid ühe mehega esindatud on, samal ajal kui Raplast on algviisikutes koguni viis pallurit?

Tartu meeskonna mänedžeri Meelis Pastaku sõnul võib tegu olla Rapla kui suhteliselt väiksema koha omalaadi eelisega. "Eks see ilmselt ole väikese koha efekt, heas mõttes. Nad on ju viimased mitu aastat suutelised olnud mängima kolmanda-neljanda koha peale ja hammustama ka endast tugevamaid. Nii et võib öelda, et see efekt toimib väga," pakkus Pastak.

Jõesaare kõrval on Tartu meeskonnast oma positsiooni alustajate sekka jõudmisele väga lähedal ka Janar Talts, kel on ääremängijate esinelikust puudu vaid paarsada häält. Hääletus sulgub juba 10. jaanuaril.

"Meie fännid pole täna veel oma viimast sõna kindlasti öelnud. Loodame, et 10. jaanuariks on asjad muutunud! Kutsun üles kõiki BC Tartu meeste poolt hääletama!" ärgitab Pastak ka oma tiimi fänne usinalt klikkima.

Tähtede mängule on piletid vaid aasta viimase õhtuni müügil soodushinnaga, samuti on parimate kohtadega piletid otsakorral - kiirusta, kui tahad suurt korvpallishow'd nautida kõige etematelt istetelt!

Tee ka enda valik algviisikute osas ning vaata hääletuse täpset hetkeseisu, vajutades alloleval bänneril!

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis ning on detsembri lõpuni saadaval soodushinnaga - ära jäta võimalust kasutamata!

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Apollo, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.