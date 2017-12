TÄHTEDE MÄNG: Tanel Padari kõrval on Eesti ja Läti kossustaaride vahel teiseks meelelahutajaks Genka

Ja loomulikult on 2018. aasta Tähtede mängu suurel korvpallilahingul Tanel Padari kõrval teine meelelahutaja tänane sünnipäevalaps räppar Genka - mees, kes on paljude korvpallurite sõber ja ka ise kossu mänginud.

Järgmise aasta veebruari Tähtede mäng oleks talle teine osalamine korvpalliaasta suurimal showl, sest tänavu oli Genka pealtpanemisvõistluse žüriis.

2018 veebruaris haarab ta juba mikri laulmiseks, mitte kommenteerimiseks.

Enda, korvpalli ja elukutsevaliku kohta ütles ta 2016. aastal portaalis meesolen.ee: "Need asjad on mu eluteele kuidagi veerenud, nagu kivid mägiteele. Kas need kivid üles korjata või jalaga teeperve togida, eks see on igaühe enda teha. Ja ega alati kõik korjatud kivid õnne ja edu too. Näiteks mängisin korvpalli, tegin kõvasti trenni, aga eeldused mul selleks asjaks siiski puudusid. Ma olen mõelnud, et olen ikkagi muusikute suguvõsast ja tippsport ei ole ikka n-ö minu asi. Ka räppari “amet” tuli mu ellu puhtjuhuslikult, kuigi luuletada meeldis mulle väikesest peale. No ja “Klassikokkutuleku” rekordeid ei osanud ilmselt keegi ette näha. Aga ma olen veendunud, et kuskil sügavas südamesopis tahab absoluutselt iga inimene kas või natuke filmis näidelda. Ma teen neid asju ainult ühel põhjusel – need on fun. Ja kui sa saad oma töö ja funi ühendada, on see ilmselt üks paremaid olukordi, kus inimene tänapäeval viibida saab."

Eesti Alexela korvpalliliiga ja Läti Olybeti liiga staaride kohtumine on Saku suurhallis 2018. aasta 16. veebruaril, pileteid saab osta SIIT.

Palju õnne! Täna tähistab korvpallisõber ka oma sünnipäeva!