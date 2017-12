TÄHTEDE MÄNG | Tallinnas toimuv suurüritus osutus Läti meedias väga menukaks

16. veebruaril Saku Suurhallis toimuva Eesti ja Läti korvpalliliigade ühise Tähtede mängu ootus jõudis reedel väikestviisi verstapostini - 1. detsembril läks mõlemas riigis käima meeskondade hääletus, samuti anti Riias uhke pressikonverents, kus võtsid sõna ürituse juhid.

Pressiüritusel olid kohal kõik lätlaste tähtsamad väljaanded ning põhjalikke artikleid Tähtede mängust võib leida nii riigimeediast kui ka suurematest eraportaalidest. Sõnum on igal pool sarnane: on hea, et Läti Tähtede mängule uus elu sisse puhutakse, samuti on tore näha, et Eesti ja Läti korvpalliliidud sellisel määral koostööd teevad.

"Tähtede mägn on Läti korvpallis väärtuslik traditsioon. Sel aastal andis Ventspils teatepulga üle Ogrele, kes oli valmis uuel aastal mängu korraldama, aga seejärel tuli meile Eestist koostööpakkumine ning mäng toimub hoopis Tallinnas," rääkis Läti korvpalliliidu president Valdis Voins.

"Oleme Eesti korvpalliga koostööd teinud alates meie alaliidu sünnist ning on võimalik, et Tähtede mängu korraldamine viib meie koostöö täiesti uuele tasemele," lisas Voins.

Meeskondade hääletus on avatud. Tee oma valik siin!

Pileteid Tähtede mängule saab soetada SIIT