TÄHTEDE MÄNG: Selgus Eesti ja Läti staarkoosseisude 13. mängija ehk jokker. Kiirust ja võimsust lisandus veelgi!

Koostöös OlyBetiga valisid korvpallisõbrad Eesti vs Läti Tähtede mängu 13. mängija ehk jokkeri. Eesti meeskonnale tuleb appi Rapla Avis Utilitase mängija Dominique Hawkins; lätlastele Janis Kaufmanis BK Valmierast.

16. veebruaril toimub Saku suurhallis Alexela Korvpalli Meistriliiga ja Läti Olybeti Meistriliiga vaheline Tähtede mäng. Algviisik selgus rahvahääletusel ja ülejäänud mängijad valisid mõlema riigi kolm treenerit.

19. jaanuarist 2. veebruarini toimus üllatusmehe ehk OlyBeti Jokkeri hääletus. Eestis toimus kahe mängija vahel tihe rebimine. Ligi 1000 häälega jookseb 13nda mängijana vähem kui kahe nädala pärast Eesti liiga tähena platsile Dominique Hawkins (Rapla Avis Utilitas). Hawkins oli hääletusele minnes ka kõrgeima statiliste näitajatega mängija. Publiku arvamus ja statistilised andmed kattusid.

Korvpalliliidu turundusspetsialisti Eerik Parvitsa sõnul on Hawkinsil tugev Kentucky Ülikooli taust ning ta on Eestis mängides tõestanud, et tegemist on kõrge klassiga mängijaga.

Läti jokkeriks sai Janis Kaufmanis (BK Valmiera), kes on ründav kaitsemängija ja annab vastasmeeskonnale kindlasti väge juurde. Ta on sündinud korvikütt, kes võib tabada igalt poolt.

Kogu Eesti liiga koosseis: Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe, Kristjan Kangur, Cedric Simmons (kõik Kalev/Cramo), Janar Talts (Tartu), Bamba Fall, Kristo Saage (mõl Kalev/TLÜ), Egert Haller (Valga-Valka), Indrek Kajupank, Devonte Upson (mõl Rapla), Sten Olmre (TTÜ), Mihkel Kirves (Pärnu).

Läti OlyBet liiga meeskond: Aigars Škele (Venstpils), Edgars Jeromanovs (BK Jurmala), Roberts Freimanis (Valga-Valka/Ventspils), Kristaps Miglinieks (Valga-Valka) ja Juris Aleksejevs (Jekapbils), Alex Perez (Riia VEF), Mārcis Vītols (BK Ogre), Toms Leimanis (Liepaja Betsafe), Haralds Kārlis (Jūrmala), Linards Jaunzems (Latvijas Universitāte), Mareks Mejeris (Riia VEF) ja Viktors Iļjins (Valmiera/ORDO).

Korvpalli Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.