TÄHTEDE MÄNG | Saku Suurhalli võivad jõuda ka mitmed Läti koondislased

16. veebruaril Saku Suurhallis toimuv Eesti ja Läti staaride vahelises Tähtede mängus võib näha saada ka mitmeid Läti korvpallikoondislasi, kes värskelt EM-finaalturniiril viienda koha välja teenisid.

Nimelt pallivad kaks EM-finaalturniiril platsil käinud lätlast veel praegugi koduliigas, samuti kuuluvad Läti meistriliiga klubidesse mitmed sellised mängijad, kes hakkavad Läti koondist esindama peatselt algaval MM-valikturniiril.

EMil käisid aga praegustest Läti liiga palluritest kogenud tagamees Kristaps Janicenoks ning noor mängujuht Aigars Škele. Kui Janicenoksi jaoks oli EM-finaalturniir küllaltki omapärane läbipõrumine - nimelt ei saanud Janicenoks neljas mängus sisse mitte ühtegi 11 pealeviskest -, siis noorem Škele oli pisut kasulikum. Viies kohtumises platsile saanud Škele viskas 40 mänguminutiga kokku 14 punkti, võttis kaheksa lauapalli ning jagas kaheksa resultatiivset söötu.

Sel hooajal on Läti liigas aga mõlemad mehed mõistagi suuremat rolli mänginud - Škele on keskemisel visanud enam kui 13 punkti mängus, Janicenoksil on vastav näitaja 7,3.

Lisaks mainitud kahele mehele võivad Tähtede mängu ajaks olla mitmed Läti meistriliiga pallurid veel Läti koondislased - kuna MM-valikmängudeks ei saa luba koondise juurde tulla ei NBA pallurid ega ka Euroliiga ässad, on koondisesse kutsutute ring pisut laiem. Esialgsesse nimekirja on seega näiteks lisatud veel Ingus Jakovics (Ventspils), Rihards Lomažs (Ventspils), Haralds Karlis (Jurmala), Mareks Mejeris (Riia VEF), Ilja Gromovs (Riia VEF), Ronalds Zakis (Ventspils) ja Klavs Cavars (Riia VEF). Eks näis, palju neist lõplikusse koosseisu mahub.

Meeskondi hakatakse Eestis ja Lätis koostama mõlema riigi Delfi lugejate poolt 1. detsembrist, mäng ise on 16. veebrurail Saku Suurhallis.

Pileteid saab osta SIIT.