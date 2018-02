TÄHTEDE MÄNG: Saage tuttavaks - Läti tuntuim sporditeadustaja Sandis Miltovics tuleb Kalev Kruusi ja Marko Kiljaku kõrvale põnevust kruttima

Kõigi Läti meeste korvpallikoondiste viimaste aastate kodumänge on teadustanud ja publikut elama pannud Sandis Miltovics - mees, kelle energia ja emotsioon ei jäta ühtegi pealtvaatajat külmaks.

Tähtede mängu lätlasest õhtujuht Sandis Miltovics on 16. veebruaril Saku suurhallis ajaloolist mängu teadustamas ja eestlasi natuke õrritamas koos Marko Kiljaku ja Kalev Kruusiga.

Lätis on Miltovics sama tuntud kui sealsed kossutähed. Enne Eesti vs Läti korvpalliliigade mängu loodab ta, et õhtu tuleks lahe, et inimesed näeks häid elemente, head meelelahutust ja et natuke saaksid eestlased lätlaste üle aasida ning vastupidi.

"Oleme naabrd ja naabrite vahel ei tohi olla igav," lisas ta. "Ma loodan, et saalis on rohkem Läti fänne kui eestlasi, aga mõistagi ma vaid unistan. Kindlasti on eestlasi rohkem, aga polegi vahet. Isegi kui lätlasi on vaid kolm või viis, siis nad suudavad areenil kõva lärmi teha."

Tema soovitas ka Tallinnas toimuval Tähtede mängul kasutada valgusshowd. Ta kirjeldas pikalt ja emotsionaalselt, kuidas valgusshow haaras suvel Riias üle 10 000 inimese, kes vaatasid EMiks valmistunud Läti ja Leedu koondiste kohtumist.

„Seda ei saa sõnadega kirjeldada. Seda ma peab nägema ja sa avastad, kuidas valgusshow projektsioon sind endasse neelab,“ kinnitas lätlasest korvpallisõber ja tähtede mängul Marko Kiljaku ning Kalev Kruusi kolleeg. „Kui Eestis pole seda varem tehtud, siis proovige kindlasti. See on äge.“

Pileteid Tähtede mängule saab osta SIIT.

Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.