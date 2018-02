TÄHTEDE MÄNG: Proovile pannakse treenerite viskeoskused ehk Läti toob oma hittvõistluse Eestisse

16. veebruaril Saku suurhallis toimuval Eesti ja Läti korvpalliliigade Tähtede mängul pole tähelepanu keskmes vaid mängijad, vaid ka treenerid ja nende viskeoskus.

Mängu poolajal toimub treenerite keskjoone viskevõistlus, mis on seni Läti liiga Tähtede mängu lahutamatu ja väga oodatud osa.

Reeglid on lihtsad: treenerid hakkavad keskjoonelt kordamööda viskama ja võitjaks osutub see, kes saab esimesena saab palli sisse. Kui pärast kolme ebaõnnestunud vooru keskjoonelt pole võitja selgunud, astutakse korvile lähemale. Ja see kõik kestab niikaua kuni esimene treener tabab.

Alexela liiga meeskonna treenerid on Donaldas Kairys (BC Kalev/ Cramo), Kristaps Zeids (BC Valga-Valka/ Maks&Moorits) ja Priit Vene (Tartu Ülikool).

OlyBet liiga meeskonna treenerid on Robert Štelmahers (VK Ventspils), Jānis Gailītis (Riia VEF) ja Martins Gulbis (Jurmala).

Vaata kes, kust ja kuidas on see viimastel aastatel Läti treeneritest tabanud ja selle võistluse võitnud.

Korvpalli Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.

