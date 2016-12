Nii Martin Paasoja (vasakul), Demonte Harper (keskel) kui ka Domen Bratož (paremal) on hetkeseisuga Tähtede mängu algviisiklased

Nii Martin Paasoja (vasakul), Demonte Harper (keskel) kui ka Domen Bratož (paremal) on hetkeseisuga Tähtede mängu algviisiklased Foto: Silver Raidla

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu rahvahääletuse lõpuni on jäänud veel vaid mõned nädalad. Millise süsteemi alusel mängijad sedapuhku võistkondadeks jaotatakse?

Erinevatel aastatel on Tähtede mängul varasemalt meeskonnad moodustatud erinevatel põhimõtetel - kord on vastamisi olnud eestlased ja leegionärid, siis põhi ja lõuna, viimati ida ja lääs. Sedapuhku sellist jaotamist ei tehta - selle asemel valivad meeskondade peatreenerid Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa kümnest rahva poolt enim hääli saanud mängijast endale algviisikud.

Mängijate jaotamiseks hakkavad treenerid pärast hääletuse lõppu kümne väljavalitu seast pallureid kordamööda endale valima. Samal põhimõttel lisatakse meeskondadele ka varumehed - Kuusmaa ja Kullamäe hakkavad kõigi algviisikusse mitte mahtunute seast endale ühekaupa mängijaid meeskonda valima.

Hetkel juhivad hääletust mitmes mõttes Rapla Avise mängumehed - kümne "joonepealse" mehe seast leiab koguni viis Rapla meest. Neli pallurit esindavad BC Kalev/Cramot, üks Tartu Ülikooli.

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis ning on detsembri lõpuni saadaval soodushinnaga - ära jäta võimalust kasutamata, sest pilet Tähtede mängule on korvpallisõbrale parimaks jõulukingiks!

