TÄHTEDE MÄNG | Mida näitab statistika: kas paremad tagamängijad on Läti või Eesti poolel?

Isaiah Briscoe, BC Kalev/Cramo vs Riia VEF

16. veebruaril toimub Saku suurhallis Eesti - Läti korvpalli meistriliigade Tähtede mäng. Kuna mõlema liiga tähtede meeskonna algkoosseisud on selgunud, alustab Delfi põhimeeste võrdlemist.

Täna võtame vaatluse alla tagamängijad. Statistika põhjal tundub, et kõige parem tagamees on Alexela meistriliiga tiimil, kelle eest jookseb platsile Kalev/Cramo mängija Isaiah Briscoe. Novembri alguses Eesti meisterklubiga liitunud 191 cm pikkune ameeriklane on kogunud koduliigas keskmiselt 18,6 punkti, 4,6 lauapalli, 4 resultatiivset söötu ja 2,8 vaheltlõiget mängu kohta.

Kui aga vaadata, kumma meeskonna tagamängijad on ohtlikumad kaugvisete joone tagant, kuulub eelis Läti liiga tähtedele, sest Aigars Škele (Venstpils) on kolmeseid tabanud 53,3%-liselt ja Edgars Jeromanovs (BK Jurmala) 42,7%-ga. Briscoe vastav näitaja on 32% ja Janari Jõesaarel (Kalev/Cramo) 37%.

Tähtede mängu tagamängijate võrdlus:

Nimi Punktid Lauapallid Res. söödud Vaheltlõiked Kolmeste % Isaiah Briscoe 18,6 4,6 4,0 2,8 32% (7/22) Janari Jõesaar 10,0 4,8 2,5 0,9 37% (13/35) Aigars Škele 13,4 4,7 2,9 0,9 53,3 (24/45) Edgars Jeromanovs 12,2 3,2 4,5 2,1 42,7 (38/89)

Alexela Korvpalli Meistriliiga tähtede eest astuvad Saku suurhalli põrandale järgmised mehed:

Tagamängijad: Janari Jõesaar (Kalev/Cramo), Isaiah Briscoe (Kalev/Cramo)

Ääremängijad: Janar Talts (Tartu Ülikool), Kristjan Kangur (Kalev/Cramo)

Keskmängija: Cedric Simmons (Kalev/Cramo)

Läti OlyBet liiga algviisik:

Tagamängijad: Aigars Škele (Venstpils), Edgars Jeromanovs (BK Jurmala)

Ääremängijad: Roberts Freimanis (Valga-Valka), Kristaps Miglinieks (Valga-Valka)

Keskmängija: Juris Aleksejevs (Jekapbils)

