TÄHTEDE MÄNG | Mida näitab statistika: kas paremad on Eesti või Läti tsentrid?

16. veebruaril toimub Saku suurhallis Eesti - Läti korvpalli meistriliigade Tähtede mäng. Kuna mõlema liiga tähtede meeskonna algkoosseisud on selgunud, jätkab Delfi põhimeeste võrdlemist.

Lisaks põhiviisiku tsentritele - Eesti poolel Cedric Simmons ja lätlastel Juris Aleksejevs - valiti mõlemal poolel üks keskmängija ka pingile. Eesti liigal on selleks Bamba Fall, Läti liigal Viktors Iljins.

Statistika annab korvialuste meeste võitluses edu selle hooaja põhjal Läti meeskonnale - varumeeste sekka pääsenud Iljins on sel tänavu olnud koguni Läti liiga parim punktiviskaja ning on sellele lisaks võtnud ka kõige rohkem lauapalle ja pannud kõige rohkem kulpe!

Eesti ääremängijate keskmised näitajad koduses liigas

Cedric Simmons: 10,3 punkti; 4,7 lauapalli; 1,6 resultatiivset söötu; 0,3 kulpi.

Bamba Fall: 11,6 punkti; 6,8 lauapalli; 0,7 resultatiivset söötu; 1,27 kulpi.

Läti ääremängijate keskmised näitajad Läti liigas

Juris Aleksejevs: 12,8 punkti; 7,4 lauapalli; 1,8 resultatiivset söötu; 0,29 kulpi

Viktors Iljins: 18,3 punkti; 10,3 lauapalli; 1,3 resultatiivset söötu; 1,75 kulpi

Alexela Korvpalli Meistriliiga tähtede eest astuvad Saku suurhalli põrandale järgmised mehed:

Tagamängijad: Janari Jõesaar (Kalev/Cramo), Isaiah Briscoe (Kalev/Cramo)

Ääremängijad: Janar Talts (Tartu Ülikool), Kristjan Kangur (Kalev/Cramo)

Keskmängija: Cedric Simmons (Kalev/Cramo)

Varumängijad: Bamba Fall, Kristo Saage (mõl Kalev/TLÜ), Egert Haller (Valga-Valka), Indrek Kajupank, Devonte Upson (mõl Rapla), Sten Olmre (TTÜ), Mihkel Kirves (Pärnu).

Läti OlyBet liiga algviisik:

Tagamängijad: Aigars Škele (Venstpils), Edgars Jeromanovs (BK Jurmala)

Ääremängijad: Roberts Freimanis (Valga-Valka/Ventspils), Kristaps Miglinieks (Valga-Valka)

Keskmängija: Juris Aleksejevs (Jekapbils)

Varumängijad:

Alex Perez (Riia VEF), Mārcis Vītols (BK Ogre), Toms Leimanis (Liepaja Betsafe), Haralds Kārlis (Jūrmala), Linards Jaunzems (Latvijas Universitāte), Mareks Mejeris (Riia VEF), Viktors Iļjins (Valmiera/ORDO).

OlyBet liiga meeskonna treenerid on Robert Štelmahers (VK Ventspils), Jānis Gailītis (Riia VEF) ja Martins Gulbis (Jurmala).

