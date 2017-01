Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängul osalevate võistkondade koosseisud on tänasest alates ametlikult selged - peatreenerid Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa on teinud oma viimased valikud ning mõlemad on meeskonna pingile värvanud ka ühe keskmängija.

Vahetusmängijate välja selgitamise protsess oli oma loomult lihtne - sinise võistkonna peatreener Gert Kullamäe ning valge mansa loots Aivar Kuusmaa said kordamööda kõigi algviisikutest üle jäänud meistriliiga mängijate seast enda tiimi pallureid valida. Sarnaselt algrivistuste "draftile" sai esimese valikuõiguse Kullamäe, kes teenis selle privileegi algviisikute valimise päeval treenerite viskevõistluse võitmisega.

Mõlemad treenerid võtsid enda tiimi kokku kolm tagamängijat, kolm ääremängijat ja ühe tsentri. Eelnevalt oleme avalikustanud valituks osutunud taga- ja ääremängijad - täna on kord tsentrite käes.

SININE MEESKOND (Gert Kullamäe):

Reinar Hallik (Pärnu Sadam)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 11,0 punkti, 3,3 lauapalli, 3,3 resultatiivset söötu

Eesti korvpalli üks omanäolisemaid ja huvitavamaid mängumehi Hallik on sel hooajal Pärnus saanud kanda suuremat raskust kui mullu Tartu Rockis ning see kajastub ka tema statistikas. 33-aastane Hallik viskab keskmiselt mängus üle kümne punkti ning kuigi lauanumbrid on tagasihoidlikud, näitab tema mitmekülgsust tõsiasi, et tänavu on Narvast pärit suure mehe arvel üle kolme korvisöödu mängu kohta - sellest enamat on suutnud vaid 11 meistriliiga pallurit, kes kõik on tagamehed!

VALGE MEESKOND (Aivar Kuusmaa):

Domagoj Bubalo (Pärnu Sadam)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 14,5 punkti, 8,8 lauapalli, 1,5 resultatiivset söötu

Ka teine Tähtede mängu varutsenter tuleb Pärnu meeskonnast - selleks on alles jaanuari alguses Eesti liigasse naasnud horvaat Domagoj Bubalo, kelle nimel on Pärnu ridades tänavu koduses liigas küll vaid neli mängu, kuid see-eest on 25-aastane keskmängija näidanud vägevaid esitusi, saades keskmistest näitajatest kokku peaaegu kaksikduubli. Aivar Kuusmaa käe all on Bubalo varemgi Raplas mänginud - ehk peitub valge meeskonna salarelv just siin?

Ühtlasi on selgunud ka mõlema meeskonna täielikud koosseisud:

SININE meeskond (Gert Kullamäe, Henrik Kalmet):

Cedric Simmons (BC Kalev/Cramo)

Janar Talts (Tartu Ülikool)

Domen Bratož (Rapla Avis)

Rain Veideman (BC Kalev/Cramo)

Indrek Kajupank (Rapla Avis)

Sten-Timmu Sokk (BC Kalev/Cramo)

Sten Olmre (TTÜ KK)

Rasham Suarez (Rapla Avis)

Saimon Sutt (Pärnu Sadam)

Venky Jois (Tartu Ülikool)

Ivars Žvigurs (BC Valga-Valka/Maks & Moorits)

Reinar Hallik (Pärnu Sadam)

VALGE meeskond (Aivar Kuusmaa, Hendrik Toompere jr jr):

Thomas van der Mars (Rapla Avis)

Demonte Harper (BC Kalev/Cramo)

Janari Jõesaar (Tartu Ülikool)

Karl Johan Lips (Rapla Avis)

Martin Paasoja (Rapla Avis)

Norman Käbin (Pärnu Sadam)

Gregor Arbet (BC Kalev/Cramo)

Mandell Thomas (Tartu Ülikool)

Kristo Saage (TLÜ/Kalev)

Kristjan Voolaid (Rapla Avis)

Mark Tollefsen (BC Kalev/Cramo)

Domagoj Bubalo (Pärnu Sadam)

Suur korvpalliõhtu Tähtede mäng, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab Saku Suurhallis 16. veebruaril kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, AJ Tooted, Tallinna linnavalitsus, TV6 ja Sportland.