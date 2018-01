TÄHTEDE MÄNG: Läti vs Eesti mängu vaheajal esinevad Läti parimad tantsutüdrukud

Eesti vs Läti korvpalliliigade Tähtede mängu vaehaegu aitavad sisustada Läti parimad tantsutüdrukud, kes on nn põhikohaga korvpalliklubi Ogre tantsuneiud.

16. veebruaril Saku suurhallis toimuv Eesti vs Läti korvpalli Tähtede mängu vaheaegasid täidavad teiste meelelahutajate seas Ogre väikelinna tantsutüdrukud. Nad võitsid eelmise hooaja Läti liiga All Star mängu ajal toimunud konkursi, mis on Lätis ühtlasi ka ainuke konkurss nn cheerleaderitele.

Nende lühike edulugu on lihtne: mõni aasta tagasi võtsid Ogre Royali tantsuklubi juhid ühendust RTU Cheer treenerirega, soovides teha midagi enneolematut. Koostööst valmis kaks etteastet, mis tõid neile ka üleriigilise edu.

Vaata Läti tantsutüdrukute võiduesinemisi:



