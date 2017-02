Aivar Kuusmaa juhendatavat võistkonda on Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängul vaevamas vigastustetont - kui juba langes traumaga rivist Gregor Arbet, kelle asemele võttis Kuusmaa Joonas Järveläineni, siis nüüd on valge tiimi loots sunnitud tegema veel ühe sunnitud vangerduse - vigastatud Norman Käbinit asendab G4S Noorteliiga meeskonna mängujuht Carlos Jürgens.

Sügisel täisealiseks saanud Jürgens on sel hooajal meistriliigas kogunud 9,8 punkti, 3,3 lauapalli ning 2,1 korvisöötu mängus ning Kuusmaa tõdeb ka ise, et tegu on väikese avansiga.

"Eks ma oleksin võinud ka Tanel Soku valida, aga sel hetkel tundus õige utsitada noort meest ja usun, et temast tuleb kunagi väga võimekas mängija.

Küsimus on vaid edaspidises käekäigus - millisesse keskkonda ta satub, ja kuidas pühendub. Perspektiivi tal kindlasti on," selgitas Kuusmaa oma valikut.

Jürgensi tulekuga on Tähtede mängu koosseisudes esindatud kõik üheksa meistriliiga meeskonda.

Aivar Kuusmaa tiimis on seega täpselt nädala pärast toimuval showmängul algiviisiklastena Thomas van der Mars, Demonte Harper, Janari Jõesaar, Karl Johan Lips ja Martin Paasoja, pingilt alustavad Mandell Thomas, Kristo Saage, Kristjan Voolaid, Mark Tollefsen, Domagoj Bubalo, Joonas Järveläinen ning Carlos Jürgens.

Tähtede Mäng, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab 16. veebruaril kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, AJ Tooted, Tallinna linnavalitsus, TV6 ja Sportland.